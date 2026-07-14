Чем примечателен таинственный остров, строящийся за 11 миллиардов долларов?

·38·Мир
Чем примечателен таинственный остров, строящийся за 11 миллиардов долларов?

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) возводится масштабный проект — остров Фахид, предназначенный для укрепления здоровья и обеспечения благополучной жизни людей. Общая стоимость проекта составляет около 10,9 миллиарда долларов. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Проект реализуется компанией Алдар Девелопмент, принадлежащей правительству Абу-Даби. Представители компании подчеркивают, что каждое здание, объект инфраструктуры и территория на острове спроектированы с учетом положительного влияния на физическое и психическое здоровье человека.

На острове площадью 2,7 миллиона квадратных метров будет построено более 6 тысяч жилых единиц, включая современные квартиры, премиальные виллы, торговые точки, пляжные клубы и центры водных видов спорта. Цены на жилье начинаются от 517 тысяч долларов и доходят до 2 миллионов долларов.

Через центральную часть острова Фахид пройдет парк Берм протяженностью 10 километров. Там будут проложены беговые и велосипедные дорожки. Кроме того, более 70 процентов внутренних дорог будут находиться в тенистых зонах, что создаст комфортные условия для пешеходов.

В 2028 году на острове откроется филиал знаменитой частной британской школы Кинг‘с Коллеге Шул Вимбледон. Она станет первой школой, получившей международный сертификат Фитвел за обеспечение здоровой образовательной среды.

Сам остров Фахид стал первым в мире проектом, получившим высший, трехзвездочный рейтинг по системе Фитвел. При оценке учитывались такие важные критерии, как физическая активность, здоровое питание, психологическая устойчивость и профилактика заболеваний.

Эксперты полагают, что в будущем этот проект может быть признан новым эталоном градостроительства, ориентированного на здоровье человека.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Заяц, выбежавший на взлетно-посадочную полосу, помешал трем рейсамЗаяц, выбежавший на взлетно-посадочную полосу, помешал трем рейсамСегодня, 12:01В Согдийской области Таджикистана прошел мощный сельВ Согдийской области Таджикистана прошел мощный сельСегодня, 11:52Неожиданный шаг Трампа: США взяли под контроль Ормузский пролив и ввели 20-процентную пошлинуНеожиданный шаг Трампа: США взяли под контроль Ормузский пролив и ввели 20-процентную пошлинуСегодня, 10:23США в огне войны с Ираном: Трамп отдал неожиданный приказ, впервые применены дроныСША в огне войны с Ираном: Трамп отдал неожиданный приказ, впервые применены дроныСегодня, 09:23Российский оппозиционный политик Борис Надеждин задержан в МосквеРоссийский оппозиционный политик Борис Надеждин задержан в МосквеСегодня, 09:15Упрощение для тех, кто едет в Беларусь: новый 10-дневный порядокУпрощение для тех, кто едет в Беларусь: новый 10-дневный порядокСегодня, 08:49
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью