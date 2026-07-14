Чем примечателен таинственный остров, строящийся за 11 миллиардов долларов?

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) возводится масштабный проект — остров Фахид, предназначенный для укрепления здоровья и обеспечения благополучной жизни людей. Общая стоимость проекта составляет около 10,9 миллиарда долларов. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Проект реализуется компанией Алдар Девелопмент, принадлежащей правительству Абу-Даби. Представители компании подчеркивают, что каждое здание, объект инфраструктуры и территория на острове спроектированы с учетом положительного влияния на физическое и психическое здоровье человека.

На острове площадью 2,7 миллиона квадратных метров будет построено более 6 тысяч жилых единиц, включая современные квартиры, премиальные виллы, торговые точки, пляжные клубы и центры водных видов спорта. Цены на жилье начинаются от 517 тысяч долларов и доходят до 2 миллионов долларов.

Через центральную часть острова Фахид пройдет парк Берм протяженностью 10 километров. Там будут проложены беговые и велосипедные дорожки. Кроме того, более 70 процентов внутренних дорог будут находиться в тенистых зонах, что создаст комфортные условия для пешеходов.

В 2028 году на острове откроется филиал знаменитой частной британской школы Кинг‘с Коллеге Шул Вимбледон. Она станет первой школой, получившей международный сертификат Фитвел за обеспечение здоровой образовательной среды.

Сам остров Фахид стал первым в мире проектом, получившим высший, трехзвездочный рейтинг по системе Фитвел. При оценке учитывались такие важные критерии, как физическая активность, здоровое питание, психологическая устойчивость и профилактика заболеваний.

Эксперты полагают, что в будущем этот проект может быть признан новым эталоном градостроительства, ориентированного на здоровье человека.