Жара усиливается: в Сурхандарье ограничено движение грузовых автомобилей

В Сурхандарьинской области из-за сильной жары введено временное ограничение на движение большегрузных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областного хокимията.

Как уточняется, решение принято в целях сохранения дорожного покрытия, предотвращения его преждевременного повреждения и деформации.

По данным Гидрометслужбы, дневная температура воздуха в области достигает 42–44 градусов, а в отдельных районах — и выше. В таких условиях асфальтовое покрытие нагревается до 70–80 градусов, что снижает его несущую способность. В результате движение тяжелых грузовиков может привести к появлению колейности, деформации и других технических дефектов на дорожном полотне.

В связи с этим, в соответствии с требованиями законов «О безопасности дорожного движения» и «Об автомобильных дорогах», движение большегрузных автомобилей в городе Термез, районных центрах и на соединяющих их дорогах общего пользования временно ограничивается ежедневно с 10:00 до 19:00.

Хокимият просит грузоперевозчиков и водителей строго соблюдать установленные ограничения и планировать графики перевозок с учетом данного порядка.

Ответственные лица подчеркивают, что данные меры направлены на поддержание технического состояния дорог и предотвращение дорогостоящих ремонтных работ в будущем.