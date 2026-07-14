Жара усиливается: в Сурхандарье ограничено движение грузовых автомобилей
В Сурхандарьинской области из-за сильной жары введено временное ограничение на движение большегрузных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областного хокимията.
Как уточняется, решение принято в целях сохранения дорожного покрытия, предотвращения его преждевременного повреждения и деформации.
По данным Гидрометслужбы, дневная температура воздуха в области достигает 42–44 градусов, а в отдельных районах — и выше. В таких условиях асфальтовое покрытие нагревается до 70–80 градусов, что снижает его несущую способность. В результате движение тяжелых грузовиков может привести к появлению колейности, деформации и других технических дефектов на дорожном полотне.
В связи с этим, в соответствии с требованиями законов «О безопасности дорожного движения» и «Об автомобильных дорогах», движение большегрузных автомобилей в городе Термез, районных центрах и на соединяющих их дорогах общего пользования временно ограничивается ежедневно с 10:00 до 19:00.
Хокимият просит грузоперевозчиков и водителей строго соблюдать установленные ограничения и планировать графики перевозок с учетом данного порядка.
Ответственные лица подчеркивают, что данные меры направлены на поддержание технического состояния дорог и предотвращение дорогостоящих ремонтных работ в будущем.
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