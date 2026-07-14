Жара усиливается: в Сурхандарье ограничено движение грузовых автомобилей

·21·Узбекистан
Жара усиливается: в Сурхандарье ограничено движение грузовых автомобилей

В Сурхандарьинской области из-за сильной жары введено временное ограничение на движение большегрузных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба областного хокимията.

Как уточняется, решение принято в целях сохранения дорожного покрытия, предотвращения его преждевременного повреждения и деформации.

По данным Гидрометслужбы, дневная температура воздуха в области достигает 42–44 градусов, а в отдельных районах — и выше. В таких условиях асфальтовое покрытие нагревается до 70–80 градусов, что снижает его несущую способность. В результате движение тяжелых грузовиков может привести к появлению колейности, деформации и других технических дефектов на дорожном полотне.

В связи с этим, в соответствии с требованиями законов «О безопасности дорожного движения» и «Об автомобильных дорогах», движение большегрузных автомобилей в городе Термез, районных центрах и на соединяющих их дорогах общего пользования временно ограничивается ежедневно с 10:00 до 19:00.

Хокимият просит грузоперевозчиков и водителей строго соблюдать установленные ограничения и планировать графики перевозок с учетом данного порядка.

Ответственные лица подчеркивают, что данные меры направлены на поддержание технического состояния дорог и предотвращение дорогостоящих ремонтных работ в будущем.

СурхандарьяТермезУзгидромет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Верховный суд опубликовал новый список запрещенных интернет-ресурсовВерховный суд опубликовал новый список запрещенных интернет-ресурсовСегодня, 12:17Решающие 10 дней для абитуриентов: начались вступительные экзаменыРешающие 10 дней для абитуриентов: начались вступительные экзаменыСегодня, 12:04Жителей Ташкента предупредили: жара может повлиять на электроснабжениеЖителей Ташкента предупредили: жара может повлиять на электроснабжениеВчера, 21:52Вниманию абитуриентов: стала известна дата начала тестовых испытанийВниманию абитуриентов: стала известна дата начала тестовых испытанийВчера, 21:46Двум планетам официально присвоены имена узбекских ученыхДвум планетам официально присвоены имена узбекских ученыхВчера, 17:25После дубайского шоколада пришла очередь шоколада с ташкентским пловом! Оправдал ли он ожидания?После дубайского шоколада пришла очередь шоколада с ташкентским пловом! Оправдал ли он ожидания?Вчера, 16:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Для узбекского языка официально утвержден 41 новый термин
Для узбекского языка официально утвержден 41 новый термин
В долине ночью произошло землетрясение
В долине ночью произошло землетрясение