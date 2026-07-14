Решающие 10 дней для абитуриентов: начались вступительные экзамены

Сегодня, 14 июля, в Узбекистане стартовали вступительные тестовые испытания в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения на 2026–2027 учебный год. Экзамены продлятся до 23 июля и будут проводиться ежедневно в две смены.

Тесты пройдут с 14 по 23 июля

По данным Агентства по оценке знаний и навыков, вступительные экзамены по всей республике будут организованы с 14 по 23 июля.

В текущем году в тестировании примут участие в общей сложности 664 609 абитуриентов.

Эта цифра, как и каждый год, показывает, насколько масштабным и ответственным процессом является приемная кампания. Для тысяч молодых людей эти 10 дней могут определить следующий важный этап в жизни.

Экзамены проводятся в две смены

Тестовые испытания организуются ежедневно в две смены.

Смена Время 1-я смена с 08:00 до 11:00 2-я смена с 15:00 до 18:00

Абитуриенты должны прибыть на место проведения тестирования не менее чем за 1,5 часа до начала.

Участники первой смены должны пройти проверку и занять свои места до 07:30, а участники второй смены — до 14:30.

Здесь оправдание «я немного опоздал» не сработает. Правило строгое: абитуриент, опоздавший к установленному времени, к тестам не допускается.

Какие документы необходимы?

Для допуска к тестовым испытаниям у абитуриентов должны быть при себе два основных документа:

• оригинал паспорта или ID-карты;

• пропуск абитуриента.

Копия паспорта, фотография в телефоне, другие виды документов или отсутствие пропуска не могут служить основанием для допуска к тестированию.

Поэтому абитуриенты должны заранее, до дня экзамена, скачать пропуск через сайт my.uzbmb.uz и распечатать его на бумаге.

Сдача тестов в другой день или другую смену невозможна

Каждый абитуриент участвует в тестировании только в дату, в месте, в здании и в смену, указанные в пропуске.

Сдача экзамена в другом месте, в другой день или в другую смену не допускается.

Вариант «в тот день у меня не было времени, можно я приду завтра?» здесь не работает. Процесс организуется строго на основе данных, указанных в пропуске.

Тесты проходят под видеонаблюдением

Вступительные тесты проводятся под полным видеонаблюдением. Процесс транслируется в режиме онлайн.

Абитуриенты и их близкие могут наблюдать за ходом экзаменов через специальную онлайн-платформу.

Эта открытость направлена на обеспечение прозрачности процесса тестирования, предотвращение нарушений и создание равных условий для всех абитуриентов.

О чем не должны забывать абитуриенты?

Самое важное в день теста — документы, время и спокойствие.

Абитуриентам следует обратить особое внимание на следующие аспекты:

Примечание Почему это важно? Оригинал паспорта или ID-карты с копией на тест не допустят Пропуск подтверждает место, дату и смену Прибытие за 1,5 часа нужно время для прохождения проверок Посещение указанного места сдача теста в другом месте невозможна Пунктуальность опоздавшие к тесту не допускаются

Волнение в день экзамена — это естественно. Но лучшая стратегия — подготовить документы с вечера, выехать заранее и войти на экзамен без лишней спешки.

Началось большое 10-дневное испытание

Вступительные тесты, начавшиеся 14 июля, продлятся до 23 июля. Эти дни станут важным этапом для тысяч абитуриентов, где они покажут результат многолетней подготовки, своих мечтаний и стремлений.

Теперь главная задача — строго соблюдать правила, не забыть документы и сохранять спокойствие.

Удачи всем абитуриентам: самое необходимое на этом пути — знания, внимательность и правильное управление временем.