Решающие 10 дней для абитуриентов: начались вступительные экзамены
Сегодня, 14 июля, в Узбекистане стартовали вступительные тестовые испытания в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения на 2026–2027 учебный год. Экзамены продлятся до 23 июля и будут проводиться ежедневно в две смены.
Тесты пройдут с 14 по 23 июля
По данным Агентства по оценке знаний и навыков, вступительные экзамены по всей республике будут организованы с 14 по 23 июля.
В текущем году в тестировании примут участие в общей сложности 664 609 абитуриентов.
Эта цифра, как и каждый год, показывает, насколько масштабным и ответственным процессом является приемная кампания. Для тысяч молодых людей эти 10 дней могут определить следующий важный этап в жизни.
Экзамены проводятся в две смены
Тестовые испытания организуются ежедневно в две смены.
Смена
Время
1-я смена
с 08:00 до 11:00
2-я смена
с 15:00 до 18:00
Абитуриенты должны прибыть на место проведения тестирования не менее чем за 1,5 часа до начала.
Участники первой смены должны пройти проверку и занять свои места до 07:30, а участники второй смены — до 14:30.
Здесь оправдание «я немного опоздал» не сработает. Правило строгое: абитуриент, опоздавший к установленному времени, к тестам не допускается.
Какие документы необходимы?
Для допуска к тестовым испытаниям у абитуриентов должны быть при себе два основных документа:
• оригинал паспорта или ID-карты;
• пропуск абитуриента.
Копия паспорта, фотография в телефоне, другие виды документов или отсутствие пропуска не могут служить основанием для допуска к тестированию.
Поэтому абитуриенты должны заранее, до дня экзамена, скачать пропуск через сайт my.uzbmb.uz и распечатать его на бумаге.
Сдача тестов в другой день или другую смену невозможна
Каждый абитуриент участвует в тестировании только в дату, в месте, в здании и в смену, указанные в пропуске.
Сдача экзамена в другом месте, в другой день или в другую смену не допускается.
Вариант «в тот день у меня не было времени, можно я приду завтра?» здесь не работает. Процесс организуется строго на основе данных, указанных в пропуске.
Тесты проходят под видеонаблюдением
Вступительные тесты проводятся под полным видеонаблюдением. Процесс транслируется в режиме онлайн.
Абитуриенты и их близкие могут наблюдать за ходом экзаменов через специальную онлайн-платформу.
Эта открытость направлена на обеспечение прозрачности процесса тестирования, предотвращение нарушений и создание равных условий для всех абитуриентов.
О чем не должны забывать абитуриенты?
Самое важное в день теста — документы, время и спокойствие.
Абитуриентам следует обратить особое внимание на следующие аспекты:
Примечание
Почему это важно?
Оригинал паспорта или ID-карты
с копией на тест не допустят
Пропуск
подтверждает место, дату и смену
Прибытие за 1,5 часа
нужно время для прохождения проверок
Посещение указанного места
сдача теста в другом месте невозможна
Пунктуальность
опоздавшие к тесту не допускаются
Волнение в день экзамена — это естественно. Но лучшая стратегия — подготовить документы с вечера, выехать заранее и войти на экзамен без лишней спешки.
Началось большое 10-дневное испытание
Вступительные тесты, начавшиеся 14 июля, продлятся до 23 июля. Эти дни станут важным этапом для тысяч абитуриентов, где они покажут результат многолетней подготовки, своих мечтаний и стремлений.
Теперь главная задача — строго соблюдать правила, не забыть документы и сохранять спокойствие.
Удачи всем абитуриентам: самое необходимое на этом пути — знания, внимательность и правильное управление временем.
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