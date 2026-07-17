На свадьбе в Турции молодоженам подарили 1,54 миллиарда сумов

Роскошная свадебная церемония, прошедшая в одной из турецких деревень, вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Внимание общественности привлек тот факт, что в ходе торжества молодоженам преподнесли подарки на общую сумму 6 миллионов турецких лир (более 1,54 миллиарда сумов).

Сообщается, что 3 миллиона лир из этой суммы были подарены невесте в виде золотых украшений. Еще 3 миллиона лир наличными были вручены жениху. В церемонии приняли участие родственники, близкие и многочисленные гости, которые поздравили новую семью ценными подарками.

Согласно сообщению, на двухдневном торжестве для гостей были накрыты богатые столы, для чего было зарезано 35 баранов. Во время праздника также были организованы национальные обряды, выступления музыкантов и различные представления.

В завершение церемонии невеста выразила искреннюю благодарность всем гостям, подчеркнув, что самым большим богатством для нее являются не ценные подарки, а создание счастливой и крепкой семьи.