На свадьбе в Турции молодоженам подарили 1,54 миллиарда сумов

·0·Мир
На свадьбе в Турции молодоженам подарили 1,54 миллиарда сумов

Роскошная свадебная церемония, прошедшая в одной из турецких деревень, вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Внимание общественности привлек тот факт, что в ходе торжества молодоженам преподнесли подарки на общую сумму 6 миллионов турецких лир (более 1,54 миллиарда сумов).

Сообщается, что 3 миллиона лир из этой суммы были подарены невесте в виде золотых украшений. Еще 3 миллиона лир наличными были вручены жениху. В церемонии приняли участие родственники, близкие и многочисленные гости, которые поздравили новую семью ценными подарками.

Согласно сообщению, на двухдневном торжестве для гостей были накрыты богатые столы, для чего было зарезано 35 баранов. Во время праздника также были организованы национальные обряды, выступления музыкантов и различные представления.

В завершение церемонии невеста выразила искреннюю благодарность всем гостям, подчеркнув, что самым большим богатством для нее являются не ценные подарки, а создание счастливой и крепкой семьи.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Обязательны ли телефоны для мигрантов в России? Комментарий МИД УзбекистанаОбязательны ли телефоны для мигрантов в России? Комментарий МИД УзбекистанаСегодня, 11:50Ближний Восток в огне: США нанесли удары по Ирану шестую ночь подрядБлижний Восток в огне: США нанесли удары по Ирану шестую ночь подрядСегодня, 11:32Требования к заявкам на Грин Кард будут ужесточеныТребования к заявкам на Грин Кард будут ужесточеныСегодня, 10:16Трагедия ЧМ-2026: в Бангладеш погибли не менее 12 человекТрагедия ЧМ-2026: в Бангладеш погибли не менее 12 человекСегодня, 09:56Американский стартап планирует продавать солнечный свет по ночамАмериканский стартап планирует продавать солнечный свет по ночамВчера, 22:50Фермер вырастил гигантский чеснок и установил рекордФермер вырастил гигантский чеснок и установил рекордВчера, 22:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка