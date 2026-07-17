В Канаде грузовой поезд оказался в огненном кольце

Грузовой поезд, следовавший по северной части канадской провинции Онтарио, оказался в огненном кольце из-за сильного лесного пожара. Жуткие кадры, снятые из кабины машиниста, широко разошлись в социальных сетях и вызвали множество обсуждений.

Сообщается, что огонь за короткое время охватил обширную территорию. Поскольку пламя окружило железную дорогу, локомотивная бригада, поставив безопасность на первое место, остановила поезд и была вынуждена покинуть опасную зону пешком.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного поезду, пока не разглашается.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации крупных лесных пожаров, бушующих на севере Онтарио. Специалисты отмечают, что жаркая погода и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня, поэтому спасательные службы работают в режиме повышенной готовности.