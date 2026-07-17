Обязательны ли телефоны для мигрантов в России? Комментарий МИД Узбекистана

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Обязательны ли телефоны для мигрантов в России? Комментарий МИД Узбекистана

Широко распространились сообщения о том, что все мигранты, направляющиеся в Россию, будут обязаны приобрести специальный мобильный телефон. Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что эти трактовки не полностью соответствуют действительности.

Закон еще не принят

По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Узбекистана Омонуллы Файзиева, норма об обеспечении мигрантов мобильными телефонами пока обсуждается в рамках законопроекта.

Это означает, что обязательство покупать новый телефон для всех иностранцев, прибывающих в Россию, официально еще не вступило в силу.

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов ранее заявлял, что в будущем планируется создание электронного профиля на телефонах мигрантов, прибывающих на длительный срок или для работы. Его слова в ряде изданий были освещены в контексте того, что «каждый мигрант будет покупать телефон».

Новый телефон потребуется не всем

В комментарии МИД подчеркивается, что обсуждаемое требование не будет применяться ко всем иностранным гражданам в равной степени.

Необходимость приобретения специального устройства может возникнуть в следующих случаях:

  • если у мигранта вообще нет мобильного телефона;

  • если имеющийся телефон не подходит для установки приложения «Амина»;

  • если устройство не поддерживает технические требования приложения.

Поэтому сообщения о том, что «каждый мигрант, приехавший в Россию, обязательно должен купить новый телефон», являются неверной трактовкой.

Для чего нужно приложение «Амина»?

«Амина» — это мобильное приложение, разработанное для дистанционного учета мигрантов и предоставления информации об их местонахождении в соответствующие органы.

Оно было внедрено в экспериментальном порядке с 1 сентября 2025 года для отдельных категорий безвизовых мигрантов в Москве и Московской области. Для использования приложения требуется действующая карта иностранного гражданина.

По словам Игоря Зубова, в будущем через электронный профиль планируется отправлять уведомления о том, что срок действия документов мигранта истекает или что ему необходимо посетить государственное учреждение.

МИД призвал ждать официальных решений

Омонулла Файзиев отметил, что распространяемые сообщения не следует воспринимать как уже вступивший в силу закон. На данный момент окончательная форма инициативы, круг лиц, на которых она будет распространяться, и дата вступления в силу не утверждены.

В связи с этим узбекистанцам, работающим в России или планирующим туда поехать, рекомендуется опираться только на сообщения официальных ведомств и не спешить с покупкой телефонов на основе неподтвержденных новостей.

Как вы считаете, является ли контроль местонахождения мигрантов через мобильное приложение правильным решением?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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