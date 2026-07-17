Президент США Дональд Трамп в своем экстренном обращении к нации рассказал о серьезных «уязвимостях» в избирательной системе страны и обнародовал секретные разведданные, которые до этого момента держались в тайне. Согласно им, администрация Пекина могла осуществить одну из крупнейших киберопераций в истории США с целью изменения результатов президентских выборов 2020 года.

Zamin.uz представляет подробности 25-минутного прямого эфира из Белого дома и громкие обвинения, выдвинутые Трампом.

Громкое заявление Трампа: Основные цифры и обвинения

17 июля президент Трамп выступил в прямом эфире через официальный YouTube-канал Белого дома, где раскрыл разведывательные материалы, касающиеся вероятного вмешательства Китайской Народной Республики в период избирательной кампании 2020 года. Наиболее важные утверждения, прозвучавшие в ходе этого выступления, обобщены в следующей таблице:

Направление / Обвинение Подробные детали Утечка данных Китай похитил, купил или получил через кибератаки личные данные 220 миллионов американских избирателей (имя, фамилия, телефон, адрес проживания, партийная принадлежность). Незаконная регистрация В четырех штатах около 278 тысяч человек, не являющихся гражданами США, были зарегистрированы в качестве избирателей. Цели Пекина Обеспечение поражения Дональда Трампа на выборах, подмена голосов, а также выплата крупных денежных сумм журналистам, писавшим критические материалы в адрес главы Белого дома. Причины вмешательства Миллиардные пошлины, введенные администрацией Трампа против Китая, и планы по укреплению военной мощи США.

Обвинения в адрес «глубинного государства»: Трамп нацелился на разведслужбы

Дональд Трамп объяснил, почему эти секретные разведданные долгие годы скрывались от общественности и лично от президента. Он прямо обвинил в этом представителей «глубинного государства» (deep state) внутри спецслужб США.

«Они намеренно скрывали вмешательство Китая в наши выборы. Утаивая эту информацию, они обманывали не только американский народ, но и главу государства», — подчеркнул Трамп.

В связи с этим президент дал поручение ряду влиятельных ведомств, включая Управление директора национальной разведки, Министерство юстиции, ФБР (FBI) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), призвав к немедленному и полному расследованию данного инцидента. Он потребовал уволить всех ответственных лиц, причастных к сокрытию данных, и возбудить против них уголовные дела при наличии достаточных оснований.

Кроме того, Трамп предупредил, что подобными уязвимостями в избирательной системе США могут воспользоваться в своих интересах не только Китай, но и Россия, Иран, Северная Корея и другие государства-соперники.

Примечание: На данный момент окончательные выводы независимых аналитиков и официальных следственных органов по поводу этих серьезных обвинений, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом, общественности не представлены.