Комары будут уничтожаться в воздухе: во Франции представлен инновационный микродрон

·1·Технологии
Комары будут уничтожаться в воздухе: во Франции представлен инновационный микродрон

Человечество веками использовало различные химические средства и физические барьеры для защиты от комаров. Однако развитие технологий стоит на пороге кардинальных перемен в этой области. Инженеры французского стартапа Торнёл успешно протестировали уникальный микродрон, способный ловить и уничтожать комаров прямо в воздухе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как сообщил один из основателей компании и инженер Алекс Туссен, это автономное устройство весом всего 40 грамм предлагает совершенно новый подход к борьбе с насекомыми. Авторы называют это изобретение «решающим шагом на пути к полному искоренению комаров». Несмотря на компактные размеры, устройство оснащено сложными технологическими системами.

Акустическое обнаружение и AI

Принцип работы дрона основан на сложной системе акустического обнаружения. Устройство включает в себя микрофон смартфона, ультразвуковой датчик и специальное программное обеспечение для обработки сигналов. Система анализирует доплеровский сигнал, возникающий при взмахах крыльев насекомого, путем излучения ультразвуковых импульсов и приема их эха.

Самое интересное, что дрон способен отличать полезных насекомых от вредителей. Например, анализируя частоту взмахов крыльев, он не причиняет вреда пчелам. Также система способна определять вид комара и даже его пол. После обнаружения цели дрон приближается к ней и с помощью своих пропеллеров сбивает насекомое в воздухе.

По расчетам авторов проекта, 10 дронов данной модели способны полностью контролировать площадь около 1 квадратного километра. Это обещает высокую эффективность в защите сельскохозяйственных угодий, городских парков и жилых комплексов от вредных насекомых. Компания Торнёл планирует представить полностью интегрированную аппаратную версию устройства в ближайшие недели.

Глобальное значение для здоровья

Комары — это не просто неприятные насекомые, но и переносчики опасных заболеваний. Согласно статистике, ежегодно в мире от различных болезней, передаваемых комарами, умирает более 700 тысяч человек. Поэтому внедрение такой технологии имеет огромное значение для мировой системы здравоохранения.

В регионах с жарким климатом, таких как Узбекистан, неудобства и болезни, вызываемые комарами в летний сезон, остаются одной из актуальных проблем. В будущем широкое применение таких автономных дронов может снизить потребность в химических препаратах и обеспечить экологически безопасный метод борьбы.

ТехнологииДронИнновацииМедицинаФранция
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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