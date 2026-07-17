Председатель махалли присвоил 187 млн сумов от имени граждан

·0·Общество
Председатель махалли присвоил 187 млн сумов от имени граждан

В Караши-тагане бывший председатель схода граждан махалли и его сын подозреваются в оформлении бытовой техники на крупную сумму, используя личные данные шести граждан. По версии следствия, техника была продана за наличные, а присвоенная сумма составила 187,4 миллиона сумов.

Использованы паспортные данные граждан

Доследственная проверка была проведена отделом района Караши при департаменте Генеральной прокуратуры.

Согласно данным проверки, бывший председатель схода граждан махалли «Янги Хонобод» К.Р. и его сын И.Н. получили паспортные данные шести граждан, которые обращались в махаллю по различным вопросам.

Они подозреваются в подделке подписей граждан и оформлении различной бытовой техники через онлайн-платформы торговли.

Техника была продана за наличные

По версии следствия, бытовая техника, оформленная на имя других лиц, впоследствии была продана за наличные деньги.

Сообщается, что полученные таким образом средства в размере 187,4 миллиона сумов были потрачены на личные нужды подозреваемых.

В результате граждане оказались под угрозой стать должниками по покупкам, которые они не совершали.

Возбуждено дело по двум статьям

По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • Статья 168 — мошенничество;

  • Статья 228 — подделка документов, штампов, печатей и бланков или их использование.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные действия. До вступления в законную силу приговора суда, признающего их вину, подозреваемые считаются невиновными.

Важность защиты персональных данных

Данный случай еще раз показал, что гражданам следует быть осторожными при предоставлении копий паспортов или ID-карт.

Несанкционированное использование персональных данных может привести к оформлению кредитов, договоров рассрочки или других финансовых обязательств на имя человека.

Как вы считаете, следует ли ужесточить наказание для тех, кто оформляет долги, используя паспортные данные других лиц?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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