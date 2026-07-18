Ужасающая ночь в Украине: Россия нанесла массированные ракетные и бомбовые удары

·108·Мир
Ужасающая ночь в Украине: Россия нанесла массированные ракетные и бомбовые удары

17 июля Вооруженные силы России нанесли массированные удары ракетами, дронами и авиабомбами по ряду областей и крупных городов Украины. В результате атак погибли и получили ранения мирные жители, в том числе маленькие дети. Также был нанесен серьезный ущерб гражданской и портовой инфраструктуре.

Zamin.уз представляет подробности последней ситуации и разрушений в регионах.

Харьков и Днепропетровск: атаки на жилые дома и погибшие

Одним из наиболее пострадавших регионов стала Харьковская область. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, ракетный удар по центру Харькова привел к разрушению жилых домов.

  • В Харькове: погиб 40-летний мужчина. 9 человек, в том числе двое детей в возрасте 2 и 7 лет, получили ранения.

  • В Изюме: в результате сброса российской авиацией управляемой авиабомбы пострадали 7 человек, включая 3 несовершеннолетних детей.

Днепропетровская область также подвергалась непрерывным атакам в течение суток. По словам главы областной военной администрации Александра Ганжи, российские военные нанесли по региону около 40 ударов дронами и авиабомбами. В результате погиб 48-летний мужчина, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Портовые города под прицелом: ситуация в Одессе и Николаеве

Российские военные также подвергли ожесточенному обстрелу южную портовую инфраструктуру Украины.

  • Одесса: ракетные удары пришлись по портовой инфраструктуре и промышленным объектам. Как сообщил глава области Олег Кипер, из-за атаки погиб 77-летний пенсионер, 4 человека ранены. Повреждены промышленные объекты и несколько автомобилей.

  • Николаев: дроны атаковали портовую инфраструктуру. По сообщению областной прокуратуры, в результате происшествия погибли 2 человека. Примечательно, что в результате атаки получили повреждения 3 гражданских судна под иностранным флагом.

Сумы и Чернигов: города под ежедневным террором

В ночь на 17 июля российская авиация сбросила на Сумы не менее 5 управляемых авиабомб. Удары повредили объекты в центре города, многоэтажные нежилые здания и гражданскую инфраструктуру, выбив стекла во многих строениях.

Для справки: город Сумы и его окрестности в последнее время подвергаются атакам практически ежедневно. Два дня назад, 15 июля, на город также было сброшено 6 авиабомб, тогда погибли 3 человека, 21 получил ранения, а медицинским и административным зданиям был нанесен значительный ущерб.

В городе Новгород-Северский Черниговской области дрон попал в жилой дом. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадали 5 членов одной семьи, в том числе трое детей 2009, 2014 и 2019 годов рождения.

Таблица потерь в результате атак

Область / Город

Тип примененного оружия

Количество погибших

Пострадавшие

Разрушенные объекты

Харьков и Изюм

Ракета и управляемая авиабомба

1 человек

16 человек (5 детей)

Жилые дома в центре города

Днепропетровск

Дрон и авиабомба (около 40 ударов)

1 человек

10 человек

Гражданская инфраструктура

Одесса

Ракетные удары

1 человек (77-летний пенсионер)

4 человека

Портовые и промышленные объекты, машины

Николаев

Атака дронов

2 человека

Портовая инфраструктура, 3 иностранных гражданских судна

Чернигов

Атака дрона

5 человек (1 семья, 3 детей)

Жилой дом

Сумы

Управляемые авиабомбы (5 раз)

Нет данных

Объекты в центре города, нежилые здания

По заявлению украинских властей, экстренные службы продолжают работы по разбору завалов и оказанию медицинской помощи пострадавшим в районах, где произошли атаки.

УкраинаХарьковОдессаНиколаевДнепропетровск
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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