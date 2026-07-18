В Санкт-Петербурге мать с 4 детьми осталась без жилья: вмешались дипломаты
В Санкт-Петербурге была оказана помощь гражданке Узбекистана и ее четырем детям, оказавшимся в тяжелом положении из-за семейного конфликта. Семья, лишившаяся жилья, была обеспечена временным кровом и возвращена в Узбекистан.
В ситуацию вмешались представители Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге и Агентства по внешней трудовой миграции.
Женщина обратилась за помощью в консульство
Гражданка по имени М.Б. обратилась в Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге, сообщив, что она и четверо ее детей остались без места жительства.
По ее словам, после семейного скандала супруг выгнал женщину с детьми из дома. В результате семья из пяти человек оказалась в чужом городе без крыши над головой и в беспомощном состоянии.
Семья была размещена во временном жилье
Сотрудники Генерального консульства прояснили ситуацию и в сотрудничестве с представителем Агентства по миграции в Санкт-Петербурге оказали практическую помощь.
Мать и ее дети были сначала обеспечены безопасным временным жильем. Также были приняты необходимые организационные меры для их возвращения в Узбекистан.
Мать и дети вернулись в Ташкент
Согласно официальной информации, 15 июля М.Б. и четверо ее детей были возвращены на Родину авиарейсом «Санкт-Петербург — Ташкент».
Дополнительная информация о том, где была размещена семья после прибытия в Узбекистан и какая еще социальная помощь им будет оказана, не предоставляется.
Этот случай еще раз показал, насколько важно своевременно обращаться в дипломатические представительства гражданам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом.
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