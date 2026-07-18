В Санкт-Петербурге мать с 4 детьми осталась без жилья: вмешались дипломаты

В Санкт-Петербурге была оказана помощь гражданке Узбекистана и ее четырем детям, оказавшимся в тяжелом положении из-за семейного конфликта. Семья, лишившаяся жилья, была обеспечена временным кровом и возвращена в Узбекистан.

В ситуацию вмешались представители Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге и Агентства по внешней трудовой миграции.

Женщина обратилась за помощью в консульство

Гражданка по имени М.Б. обратилась в Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге, сообщив, что она и четверо ее детей остались без места жительства.

По ее словам, после семейного скандала супруг выгнал женщину с детьми из дома. В результате семья из пяти человек оказалась в чужом городе без крыши над головой и в беспомощном состоянии.

Семья была размещена во временном жилье

Сотрудники Генерального консульства прояснили ситуацию и в сотрудничестве с представителем Агентства по миграции в Санкт-Петербурге оказали практическую помощь.

Мать и ее дети были сначала обеспечены безопасным временным жильем. Также были приняты необходимые организационные меры для их возвращения в Узбекистан.

Мать и дети вернулись в Ташкент

Согласно официальной информации, 15 июля М.Б. и четверо ее детей были возвращены на Родину авиарейсом «Санкт-Петербург — Ташкент».

Дополнительная информация о том, где была размещена семья после прибытия в Узбекистан и какая еще социальная помощь им будет оказана, не предоставляется.

Этот случай еще раз показал, насколько важно своевременно обращаться в дипломатические представительства гражданам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом.