Отец ворвался в больницу с оружием, чтобы спасти сына

Эта история, произошедшая в американском штате Техас, показала, насколько сильными могут быть отцовская любовь и стремление бороться за своего ребёнка. После того как молодой человек по имени Джордж Пикеринг перенёс тяжёлый инсульт и впал в кому, врачи пришли к выводу, что его мозг умер.

После этого медицинские работники начали готовить его к отключению от аппарата жизнеобеспечения. Даже началась процедура внесения его органов в список для донорства.

Однако отец Джордж не верил, что его сын умер. Почувствовав, что врачи торопятся с выводами, он вошёл в больницу с пистолетом и заперся в палате, где лежал его сын.

Вскоре в больницу прибыли сотрудники полиции. Несмотря на это, отец около трёх часов удерживал сына за руку во время напряжённого противостояния и просил его подать хоть какой-нибудь знак.

Движение сына изменило все сомнения

Через некоторое время находившийся в коме Джордж в ответ на слова отца несколько раз крепко сжал его руку. Это движение показало, что мозг молодого человека не был полностью отключён и что он всё ещё жив.

После этого отец спокойно сдался полиции. Его арестовали за незаконное применение оружия, и он провёл в тюрьме почти год.

Однако его решительный поступок, направленный на то, чтобы не дать сыну умереть, помог спасти жизнь Джордж. После того как врачи возобновили лечение, состояние молодого человека улучшилось, и он полностью выздоровел.

Позже в интервью Джордж так высказался о поступке своего отца: