Сообщается, что двое российских военнопленных сбежали из колонии близ Харькова

Вечером 19 августа украинские Телеграм-каналы сообщили о побеге двух военнопленных из колонии в Украине.

«Двое российских военнопленных убили военнослужащего Вооружённых сил Украины и сбежали из колонии в селе Петровское Изюмского района Харьковской области», — пишут украинские СМИ. Отмечается, что сбежавшими были Сайфоллох Рахматов и Евгений Данилов, служившие в составе 25-й армии.

Согласно имеющимся данным, Сайфоллох Рахматов, родившийся 10 мая 1997 года, был указан как гражданин Таджикистана и использовал позывной «Сабля». Евгений Данилов, родившийся 1 сентября 2004 года, как сообщается, родился в городе Алматы Казахстана и имел позывной «Рокер».

По распространяемым сообщениям, во время побега они убили военнослужащего Вооружённых сил Украины, забрали его оружие и тёмно-серый автомобиль Mercedes МЛ350, после чего покинули территорию.

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины заявила, что подобного инцидента не происходило.

«Побегов осуждённых, заключённых и военнопленных из учреждений системы ГУИС Украины не зафиксировано», — говорится в сообщении.