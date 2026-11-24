Соперник Уайлдера изменился: теперь он сразится с Баколе
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- Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер 11 декабря в Кардиффе сразится с конголезцем Мартином Баколе вместо Джея Опетая.
- Из-за травмы австралийского боксера на тренировках организаторы в короткие сроки выбрали Баколе в качестве достойного соперника.
- Этот поединок станет вторым главным событием вечера бокса, в котором запланирован бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Стал известен соперник бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера по бою, который пройдет 11 декабря в Кардиффе. Американский боксер выйдет на ринг против конголезца Мартина Баколе вместо австралийца Джея Опетаи. Об этом официально объявил Netflix.
Этот поединок станет вторым главным событием вечера бокса, вызывающего огромный интерес в мире спорта, — боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Бои пройдут на стадионе «Принципалити» в городе Кардифф, Великобритания, и будут транслироваться в прямом эфире через Netflix.
Почему сменился соперник Уайлдера?
Изначально планировалось, что против Уайлдера выступит австралиец Джей Опетая. Однако он сообщил, что не сможет принять участие в поединке из-за обострения травмы руки, полученной в процессе тренировок.
Организаторам нужно было в короткие сроки найти достойного соперника для американского боксера. В результате был выбран Мартин Баколе, который ранее должен был сразиться в этом же вечере бокса с нигерийцем Соломоном Адебайо.
Таким образом, планы для конголезского спортсмена полностью изменились: теперь он будет мериться силами с соперником, обладающим гораздо большим опытом и мощным ударом.
Уайлдер и Баколе: у кого шансы выше?
41-летний Деонтей Уайлдер за свою профессиональную карьеру одержал 45 побед, потерпел 4 поражения и 1 раз сыграл вничью. 43 его победы завершились нокаутом. Американский боксер владел поясом WBC в 2015–2020 годах и известен как обладатель самых опасных ударов в тяжелом весе.
В одном из своих последних боев Уайлдер победил британца Дерека Чисору раздельным решением судей. Теперь он намерен одержать победу над Баколе и сделать еще один важный шаг на пути к возвращению в число лидеров тяжелого веса.
33-летний Мартин Баколе на профессиональном ринге одержал 21 победу, потерпел 2 поражения и 1 раз сыграл вничью. На его счету 16 нокаутов. Конголезский боксер привлек к себе большое внимание в 2024 году, отправив в нокаут американца Джареда Андерсона.
Однако последние результаты Баколе были не столь удачными. В феврале 2025 года он проиграл Джозефу Паркеру нокаутом во втором раунде, а в мае того же года сыграл вничью в бою с Эфе Аджагбой. С тех пор он не выходил на ринг.
Чего ожидать от вечера бокса 11 декабря?
Центральным событием вечера, несомненно, станет долгожданное противостояние между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Бой Уайлдера и Баколе назначен вторым главным поединком этого вечера бокса.
Мощный удар Уайлдера, а также физическое превосходство и агрессивный стиль Баколе могут придать поединку особый интерес. Особенно для конголезского боксера этот бой — большая возможность: победив бывшего чемпиона мира, он может еще больше укрепить свои позиции.
Однако Уайлдер также способен продемонстрировать свой нокаутирующий потенциал. Поэтому ожидается, что поединок 11 декабря станет одним из самых захватывающих противостояний вечера бокса для поклонников тяжелого веса.
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