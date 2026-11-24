Стал известен соперник бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера по бою, который пройдет 11 декабря в Кардиффе. Американский боксер выйдет на ринг против конголезца Мартина Баколе вместо австралийца Джея Опетаи. Об этом официально объявил Netflix.

Этот поединок станет вторым главным событием вечера бокса, вызывающего огромный интерес в мире спорта, — боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Бои пройдут на стадионе «Принципалити» в городе Кардифф, Великобритания, и будут транслироваться в прямом эфире через Netflix.

Почему сменился соперник Уайлдера?

Изначально планировалось, что против Уайлдера выступит австралиец Джей Опетая. Однако он сообщил, что не сможет принять участие в поединке из-за обострения травмы руки, полученной в процессе тренировок.

Организаторам нужно было в короткие сроки найти достойного соперника для американского боксера. В результате был выбран Мартин Баколе, который ранее должен был сразиться в этом же вечере бокса с нигерийцем Соломоном Адебайо.