В 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» на своем поле примет итальянский «Наполи». Ожидается, что узбекский защитник Абдукодир Хусанов выйдет в стартовом составе.

Матч на стадионе «Этихад» начнется в ночь на 25 ноября в 01:00 по ташкентскому времени. Согласно опубликованным прогнозам, Хусанов может занять место в линии обороны «Сити». Однако официальные составы команд будут объявлены ближе к началу встречи.

Еще одна важная возможность для Хусанова

Вероятное появление Абдукодира Хусанова в стартовом составе еще больше подогревает интерес узбекских футбольных болельщиков к этому матчу. Выход защитника на поле может сыграть важную роль в действиях «Сити» в обороне и нейтрализации атак соперника.

В одном из предполагаемых составов предусмотрено, что Хусанов будет действовать не в центре защиты, а на правом фланге. В то же время в других прогнозах есть различия относительно его позиции и партнеров по команде.

«Манчестер Сити» – «Наполи»: предполагаемые составы

Лига чемпионов УЕФА. 5-й тур

Манчестер Сити: Доннарумма, Рико Льюис, Диаш, Хусанов, О'Райли, Фернандеш, Андерсон, Фоден, Шерки, Ндиай, Холанд.

«Наполи»: Ваня Милинкович-Савич, Бёкема, Ррахмани, Оливера, Политано, Ангисса, Гилмор, Мактоминей, Вергара, Де Брюйне, Хёйлунн.

Стоит отметить, что некоторые источники также указывают Джереми Доку, Марка Гехи и Йошко Гвардиола в стартовом составе «Манчестер Сити». В «Наполи» также существуют различные предположения относительно линии обороны и вратаря. По этой причине вышеуказанные списки являются не официальными, а лишь предполагаемыми составами.

«Сити» нужна победа, «Наполи» — важные очки

Ситуация в турнирной таблице перед матчем также повышает значимость встречи для обеих команд. После четырех туров «Манчестер Сити» с 9 очками занимает седьмое место. «Наполи» с 3 очками находится на 27-й строчке.

Поэтому манкунианцы постараются одержать победу на своем поле и укрепить позиции в первой восьмерке. Для итальянцев же потеря очков может еще больше осложнить борьбу за путевку в плей-офф.

Примечательно, что в составе «Наполи» есть Кевин Де Брюйне, который в свое время защищал цвета «Манчестер Сити». Его выход на поле против своей бывшей команды станет одним из самых интересных аспектов матча.

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