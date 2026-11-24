79-летняя женщина, разыскивающая своего брата, пропавшего без вести 30 лет назад в Великобритании, в последний раз обратилась к общественности. Местонахождение Майкла Хьюэрдина, который исчез в 1996 году в возрасте 32 лет, до сих пор неизвестно. Его сестра Мадлен Джадд обеспокоена тем, что время уходит и шансов прояснить судьбу брата становится все меньше. Об этом сообщает Нид То Кнов.

Близкие называли его Мик или Хьюи. Известно, что 21 ноября 1996 года Майкл вышел из своего дома в районе Раскингтон, графство Линкольншир, и пропал. Предполагается, что по дороге он попросил незнакомого водителя подвезти его и сел в машину. С тех пор его никто не видел.

Три года спустя, в 1999 году, полиция начала расследование по подозрению в убийстве. Однако, несмотря на масштабные поиски, тело Майкла до сих пор не найдено.

Его 79-летняя сестра Мадлен Джадд теперь пытается использовать последние возможности, чтобы установить истину.

«Я не знаю, сколько мне осталось. Это мой последний шанс обратиться за помощью ради брата. Мы хотим поставить точку в этой истории, провести его похороны и избавиться от страданий, которые длятся годами», — сказала она.

По словам Мадлен, ее брат не водил машину и у него не было личного автомобиля. В тот день кто-то предложил его подвезти.

«Он не водил машину, у него ее не было. Кто-то подвез его на своем автомобиле. С тех пор его никто не видел, и никто не знает, что произошло», — говорит женщина.

Самым тяжелым известием для семьи стало заявление полиции в 1999 году о том, что Майкл, вероятно, был убит. Особенно тяжело это известие переживала его мать. Она скончалась в 2019 году, так и не узнав о судьбе сына и не имея возможности похоронить его.

«Его мать была глубоко потрясена этим известием. Она умерла семь лет назад, так и не дождавшись возможности похоронить сына», — сказала Мадлен.

Полиция годами продолжала поиски

Несмотря на отсутствие записей с камер видеонаблюдения и доказательств ДНК, следователи неоднократно проводили поисковые работы в лесных массивах и водоемах. В 2016 году в поисках останков Майкла было перекопано поле в близлежащем районе Ист-Хеккингтон.

Однако, несмотря на все усилия, члены семьи до сих пор не знают, что произошло на самом деле.

«Я верю, что где-то есть человек, который знает, что произошло. Они знают, что случилось в ту ночь, и знают, где находится тело моего брата. Как семья, мы должны знать, где он. Только тогда мы сможем провести похороны и положить конец 30-летним страданиям», — сказала Мадлен.

Женщина также отметила, что ей трудно смириться с мыслью, что ее брат мог быть убит или что его тело до сих пор где-то лежит ненайденным.

У Майкла осталась дочь, которую он очень любил. Сестра подчеркивает, что он никогда бы не бросил семью по своей воле. Он не мог оставить и мать, с которой общался каждый день.

Полиция призвала свидетелей не молчать

Следователь отдела по расследованию тяжких преступлений Ист-Мидлендса, детектив-главный инспектор Энди Макватт призвал всех, кто располагает информацией об этом деле, связаться с полицией.

«Если вы годами убеждали себя, что говорить об этом уже поздно, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что информация, которой вы владеете, не имеет значения, это не так. Если вы ждали подходящего момента, чтобы сказать правду, то этот момент настал сейчас.

Прошедшие 30 лет не должны положить конец нашим поискам истины. Напротив, это должно побудить кого-то наконец набраться смелости, чтобы нарушить молчание и рассказать правду», — сказал следователь.

Таким образом, семья Майкла Хьюэрдина продолжает жить в надежде найти ответы на вопросы, остающиеся без ответа уже 30 лет, и прояснить его судьбу.