В Берлине (Германия) планируется строительство пешеходных и велосипедных мостов без использования бетона — из дерева и гранита. Ожидается, что новая технология, разработанная инженерами, позволит увеличить срок службы сооружений в 3–5 раз по сравнению с обычными деревянными мостами, а также значительно сократить выбросы углекислого газа в процессе строительства.

Решения, направленные на сокращение использования бетона в строительстве, переход на экологически устойчивые материалы и продление срока службы сооружений, привлекают всё больше внимания. Новая технология строительства мостов, предложенная в Германии, может послужить именно этим целям.

Проект предусматривает создание мостов без бетона путем гармоничного сочетания деревянных конструкций и гранитных плит. Инженеры подчеркивают, что этот метод перспективен не только с экологической точки зрения, но и с позиции прочности и долгосрочной эксплуатации конструкции.

Как работает новая конструкция из дерева и гранита?

Эта технология была разработана исследователями Берлинского технического университета совместно с инженерной компанией Миебач. Авторы проекта отмечают, что объединение дерева и гранита в конструкции моста таким способом является инновационным подходом.

В традиционных деревянных мостах некоторые части конструкции могут быстрее изнашиваться под воздействием осадков, влажности, перепадов температур и других внешних факторов. В новом проекте вместо бетона предложено использовать крупные гранитные плиты для защиты деревянных элементов от негативного воздействия окружающей среды.

Этот подход направлен на минимизацию воздействия внешних факторов на древесину и продление срока службы сооружения. По оценкам инженеров, такие мосты могут прослужить в три-пять раз дольше, чем обычные деревянные конструкции.

Для оценки безопасности и прочности технологии исследователи провели многочисленные испытания. В процессе изучались устойчивость конструкции и её несущая способность.

В Берлине построят два новых моста

Чтобы применить новую технологию на практике, компания Миебач планирует построить два моста для пешеходов и велосипедистов в берлинском районе Шпандау.

Согласно проекту, длина каждого моста составит около 15 метров. Они будут возведены на месте старых деревянных мостов, которые в настоящее время пришли в негодность.

Новые сооружения предназначены для движения пешеходов и велосипедистов и будут построены без использования бетона, за счет объединения конструктивных возможностей дерева и гранита.

Почему эта технология важна с экологической точки зрения?

Одним из главных преимуществ новой конструкции является возможность сокращения выбросов углекислого газа (КО₂) в процессе строительства. Сокращение использования бетона и опора на альтернативные материалы, такие как дерево, могут способствовать снижению экологического воздействия строительства.

Кроме того, разработчики считают важным преимуществом возможность разборки конструкции и последующего повторного использования или переработки её материалов.

Целью объединения дерева и гранита является продление срока службы сооружения, повышение возможности повторного использования материалов и снижение экологического воздействия.

Исследователи учитывают, что в будущем эта технология может быть применена при строительстве мостов для пешеходов и велосипедистов и в других регионах Германии.

Если проект даст ожидаемые результаты на практике, использование дерева и гранита может стать одним из экологичных, прочных и долговечных альтернативных решений при строительстве городской инфраструктуры.