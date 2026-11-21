Некоторые военнослужащие будут приниматься в военные вузы без экзаменов: кто имеет льготы?
В Узбекистане введена новая льгота при поступлении в высшие военные образовательные учреждения для некоторых военнослужащих, образцово прошедших срочную военную службу. Теперь военнослужащие, занявшие первые места на республиканских или международных соревнованиях, а также предметных олимпиадах и отвечающие установленным требованиям, могут быть приняты на учебу без вступительных экзаменов в рамках выделенной квоты.
Постановлением правительства установлен порядок льготного приема в высшие военные образовательные учреждения для отдельных категорий военнослужащих срочной службы. Согласно ему, для кандидатов, добившихся достойных результатов, проявивших себя во время службы и успешно прошедших этапы специального отбора, создается возможность поступления на учебу без тестовых испытаний.
Однако эта льгота распространяется не на всех военнослужащих срочной службы. Прием осуществляется на основе ежегодной квоты, выделенной ответственным министерствам и ведомствам, а также установленных квалификационных требований.
Какие военнослужащие могут быть приняты без вступительных экзаменов?
В соответствии с новым порядком, в качестве кандидатов рассматриваются военнослужащие, образцово прошедшие срочную военную службу и занявшие первые места на республиканских или международных спортивных соревнованиях, а также предметных олимпиадах.
Они отбираются в рамках ежегодной квоты, выделенной ответственным министерствам и ведомствам. При этом важное значение имеет то, в какой системе военнослужащий проходил службу и прошел ли он установленные этапы предварительного отбора.
Льгота применяется при приеме в следующие образовательные учреждения:
Академия Службы государственной безопасности имени Амира Темура — для кандидатов, прошедших срочную военную службу в системе СГБ и успешно прошедших предварительный отбор и специальные мероприятия по профессиональному отбору;
Университет общественной безопасности — для кандидатов, проходивших службу в системе Национальной гвардии и прошедших предварительный отбор;
Высшие военные образовательные учреждения — для кандидатов, проходивших службу в системе ответственных министерств и рекомендованных по результатам военно-профессиональной ориентации и предварительного отбора.
Для льготного приема выделяется квота
Новый порядок предусматривает установление отдельных квот для льготного приема. Эти квоты распределяются между ответственными министерствами и ведомствами пропорционально общему количеству военнослужащих, проходящих срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил.
Таким образом, высоких результатов в спорте или предметных олимпиадах недостаточно для использования льготы. Кандидат должен образцово пройти военную службу, служить в системе соответствующего ведомства и успешно пройти установленные этапы отбора.
Когда и на основании какого документа введена новая льгота?
Данные изменения утверждены соответствующим постановлением правительства. Изменения, внесенные в постановление, отражены в документе № 09/26/629/1145 от 19 ноября 2026 года.
Новый порядок был определен в рамках исполнения постановления Президента № ПП–134 от 7 апреля 2026 года.
Таким образом, для молодежи, добившейся высоких результатов во время военной службы и проявившей свои способности в спорте или науке, появилась дополнительная возможность получения военного образования. Однако использование льготы будет зависеть от ежегодной квоты и установленных критериев отбора.
- #Срочная военная служба
- #Высшее военное образование
- #Академия СГБ
- #Университет общественной безопасности
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