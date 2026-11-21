В Узбекистане введена новая льгота при поступлении в высшие военные образовательные учреждения для некоторых военнослужащих, образцово прошедших срочную военную службу. Теперь военнослужащие, занявшие первые места на республиканских или международных соревнованиях, а также предметных олимпиадах и отвечающие установленным требованиям, могут быть приняты на учебу без вступительных экзаменов в рамках выделенной квоты.

Постановлением правительства установлен порядок льготного приема в высшие военные образовательные учреждения для отдельных категорий военнослужащих срочной службы. Согласно ему, для кандидатов, добившихся достойных результатов, проявивших себя во время службы и успешно прошедших этапы специального отбора, создается возможность поступления на учебу без тестовых испытаний.

Однако эта льгота распространяется не на всех военнослужащих срочной службы. Прием осуществляется на основе ежегодной квоты, выделенной ответственным министерствам и ведомствам, а также установленных квалификационных требований.