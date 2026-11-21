Фото: Генконсульство

Гражданка Узбекистана, подозреваемая в хищении государственных средств и подделке официальных документов, была задержана в Турции. Я.Г., занимавшая ответственную должность в Центре содействия занятости Хорезмской области, находилась в международном розыске и была возвращена в Узбекистан.

Об этом сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле. Задержание было проведено в результате оперативных мероприятий, осуществленных при сотрудничестве правоохранительных органов Узбекистана и Турции.

В каких преступлениях она подозревается?

Согласно данным следствия, Я.Г. подозревается в том, что в период работы на ответственной должности в Центре содействия занятости Хорезмской области, используя свои служебные полномочия, занималась хищением государственных средств и подделкой официальных документов.