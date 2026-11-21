Находившаяся в международном розыске гражданка Узбекистана задержана в Турции и экстрадирована
Фото: Генконсульство
Гражданка Узбекистана, подозреваемая в хищении государственных средств и подделке официальных документов, была задержана в Турции. Я.Г., занимавшая ответственную должность в Центре содействия занятости Хорезмской области, находилась в международном розыске и была возвращена в Узбекистан.
Об этом сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле. Задержание было проведено в результате оперативных мероприятий, осуществленных при сотрудничестве правоохранительных органов Узбекистана и Турции.
В каких преступлениях она подозревается?
Согласно данным следствия, Я.Г. подозревается в том, что в период работы на ответственной должности в Центре содействия занятости Хорезмской области, используя свои служебные полномочия, занималась хищением государственных средств и подделкой официальных документов.
В связи с данными фактами женщина была объявлена в розыск по двум статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:
Статья 167 — хищение путем присвоения или растраты;
Статья 228 — изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование.
Данные статьи предусматривают уголовную ответственность за незаконное присвоение государственных средств и правонарушения, связанные с официальными документами.
Задержана в результате оперативных мероприятий в Турции
В ходе оперативных мероприятий, проведенных при сотрудничестве правоохранительных органов Узбекистана и Турции, местонахождение женщины, находившейся в международном розыске, было установлено, после чего она была задержана.
Впоследствии Я.Г. была возвращена в Узбекистан. В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются следственные действия.
Установление лиц, находящихся в международном розыске, и их возвращение в соответствующее государство по юрисдикции осуществляется в рамках международного сотрудничества между правоохранительными органами.
На данный момент дополнительная информация о других деталях дела в отношении подозреваемой, сумме присвоенных средств и дальнейших этапах следствия не разглашается.
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