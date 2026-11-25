Два чемпиона мира из Узбекистана получили достойные награды: одному подарили квартиру, другой вручили 200 миллионов сумов
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Чемпион мира по греко-римской борьбе в возрастной категории У20 Кувончбек Исмоилов и чемпионка мира по женской борьбе в категории У17 Мухлиса Машарипова удостоились высокого признания.
Спортсмены были достойно награждены председателем Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Нигматулло Юлдашевым. На церемонии награждения Кувончбеку Исмоилову была вручена трехкомнатная квартира, а Мухлисе Машариповой — денежная премия в размере 200 миллионов сумов.
Такое внимание к молодым спортсменам стало достойным стимулом за их успехи на международной арене и вклад в развитие спорта страны.
Поздравляем чемпионов мира с этим высоким признанием и желаем им новых побед на будущих соревнованиях!
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