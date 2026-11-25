Чемпион мира по греко-римской борьбе в возрастной категории У20 Кувончбек Исмоилов и чемпионка мира по женской борьбе в категории У17 Мухлиса Машарипова удостоились высокого признания.

Спортсмены были достойно награждены председателем Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Нигматулло Юлдашевым. На церемонии награждения Кувончбеку Исмоилову была вручена трехкомнатная квартира, а Мухлисе Машариповой — денежная премия в размере 200 миллионов сумов.

Такое внимание к молодым спортсменам стало достойным стимулом за их успехи на международной арене и вклад в развитие спорта страны.

Поздравляем чемпионов мира с этим высоким признанием и желаем им новых побед на будущих соревнованиях!