Узбекистан занял 27-е место в рейтинге самых безопасных стран для путешествий
Узбекистан показал высокий результат в международном рейтинге самых безопасных стран для путешествий в 2027 году. В рейтинге Travel Safety Ranking 2027, опубликованном изданием CEOWORLD Magazine, страна заняла 27-е место среди 198 государств и территорий, набрав 81,03 балла. Узбекистан был включен в категорию «очень высокая безопасность» (Very High).
Согласно результатам рейтинга, Узбекистан был отмечен как одна из стран, достигших высоких показателей безопасности путешествий не только в Центральной Азии, но и в мировом масштабе. Пресс-служба Комитета по туризму оценила этот результат как международное признание работы по обеспечению мира и стабильности в стране, укреплению общественной безопасности и созданию благоприятной среды для иностранных туристов.
Какие места заняли страны Центральной Азии в рейтинге?
Другие страны региона также показали высокие результаты в рейтинге. В частности:
Казахстан — 44-е место;
Туркменистан — 57-е место;
Кыргызстан — 65-е место;
Таджикистан — 73-е место.
Таким образом, Узбекистан показал самый высокий результат среди стран Центральной Азии.
Десятка самых безопасных стран мира
В первую десятку рейтинга CEOWORLD Magazine вошли следующие страны:
Сингапур — 89,72 балла;
Япония — 88,91 балла;
Исландия — 88,73 балла;
Словения — 88,63 балла;
Швейцария — 88,47 балла;
Чехия — 86,63 балла;
Финляндия — 86,50 балла;
Австрия — 86,49 балла;
Португалия — 86,17 балла;
Тайвань — 85,44 балла.
На последней строчке рейтинга расположилось Гаити — страна набрала 12,98 балла. Афганистан, Южный Судан, Йемен и Россия также вошли в число стран, оцененных как государства с низким уровнем безопасности для путешествий.
Высокий результат и в международном рейтинге миролюбия
Результаты Узбекистана в сфере безопасности отражены и в других международных исследованиях. В частности, в рейтинге Global Peace Index 2026 года страна заняла 37-е место среди 163 государств. По этому показателю Узбекистан стал лидером в Центральной Азии.
Также Госдепартамент США в обновленной 26 января 2026 года рекомендации оценил поездки в Узбекистан первым уровнем безопасности. Департамент охарактеризовал Узбекистан как в целом безопасное направление для граждан США.
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