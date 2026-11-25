Узбекистан показал высокий результат в международном рейтинге самых безопасных стран для путешествий в 2027 году. В рейтинге Travel Safety Ranking 2027, опубликованном изданием CEOWORLD Magazine, страна заняла 27-е место среди 198 государств и территорий, набрав 81,03 балла. Узбекистан был включен в категорию «очень высокая безопасность» (Very High).

Согласно результатам рейтинга, Узбекистан был отмечен как одна из стран, достигших высоких показателей безопасности путешествий не только в Центральной Азии, но и в мировом масштабе. Пресс-служба Комитета по туризму оценила этот результат как международное признание работы по обеспечению мира и стабильности в стране, укреплению общественной безопасности и созданию благоприятной среды для иностранных туристов.

Какие места заняли страны Центральной Азии в рейтинге?

Другие страны региона также показали высокие результаты в рейтинге. В частности:

Казахстан — 44-е место;

Туркменистан — 57-е место;

Кыргызстан — 65-е место;

Таджикистан — 73-е место.

Таким образом, Узбекистан показал самый высокий результат среди стран Центральной Азии.

Десятка самых безопасных стран мира