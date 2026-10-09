Ставший популярным благодаря танцам под турецкие песни бразильский мусорщик оказался в тяжелом положении

·55·Мир
Ставший популярным благодаря танцам под турецкие песни бразильский мусорщик оказался в тяжелом положении

38-летний бразилец Луис Фернандо Санчес прославился в социальных сетях благодаря видеороликам, на которых он танцует под турецкие песни во время сбора мусора. Он завоевал множество поклонников, особенно в Турции, и стал известен своими танцами под композиции Таркана, Мустафы Сандала и Махсуна Кырмызыгюля. Об этом также сообщило турецкое издание Хабертюрк.

Согласно распространившейся информации, Санчес недавно получил травму на рабочем месте, после чего почувствовал слабость в конечностях. МРТ-обследование выявило у него грыжу межпозвоночного диска в шейном отделе К4–К5. Однако точные причины ухудшения его состояния еще изучаются.

В первоначальном сообщении говорится, что Санчес, возможно, не сможет работать в течение примерно шести месяцев. На время лечения он попросил подписчиков поддержать его через рекламные заказы, чтобы иметь источник дохода.

Его заветное желание — восстановить здоровье и снова вернуться к привычной работе и танцам, которые так любят его поклонники.

Луис Фернандо СанчесМустафа СандалHabertürkгрыжа диска C4-C5
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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