В США планируют создать пассажирский самолет без иллюминаторов

·50·Мир
В США планируют создать пассажирский самолет без иллюминаторов

Американский стартап ДжетЗеро разрабатывает пассажирский самолет З4, который отличается от обычных воздушных судов внешним видом и аэродинамической структурой. Этот самолет с интегрированной конструкцией крыла и фюзеляжа будет напоминать по форме ската.

По данным компании, З4 рассчитан на перевозку примерно 250 пассажиров. Его главное преимущество — потребление топлива до 50 процентов меньше по сравнению с обычными самолетами и сокращение выбросов вредных газов в атмосферу. Это планируется достичь за счет уникальной аэродинамической формы самолета.

Одной из примечательных особенностей проекта является дизайн пассажирского салона. В некоторых презентациях выдвигалась идея использования цифровых экранов для отображения внешнего вида вместо привычных иллюминаторов. Однако точной информации об окончательном варианте этого решения пока нет.

ДжетЗеро планирует осуществить первый испытательный полет полноразмерного демонстрационного самолета в 2027 году. Ввод же самолета З4 в коммерческую эксплуатацию намечен на начало 2030-х годов.

В настоящее время З4 находится на стадии разработки. По этой причине топливная экономичность и новые возможности, предлагаемые для пассажиров, должны быть подтверждены в ходе практических испытаний.

JetZeroсамолет Z4топливная экономичностьпервые испытания в 2027 году
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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