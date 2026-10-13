Число живущих в крайней нищете в мире достигло 1,2 миллиарда человек

По всему миру 1,2 миллиона человек живут в условиях крайней нищеты. За один год их число увеличилось на 51,5 миллиона человек. Об этом говорится в докладе, подготовленном исследователями Программы развития ООН (ПРООН) и Оксфордского университета.

Согласно документу, люди, живущие в крайней нищете, сталкиваются не только с финансовыми трудностями, но и с такими проблемами, как голод, ограниченный доступ к образованию, нехватка чистой питьевой воды и электроэнергии. Самым тревожным аспектом является то, что более половины населения этой категории составляют дети.

Глава Программы развития ООН Александр Де Крю охарактеризовал рост показателей бедности как серьезное предупреждение для всего мира.

Отмечается, что одним из факторов, влияющих на рост числа живущих в нищете, является рост населения. При этом новые данные имеются только по 13 из 108 развивающихся стран, охваченных докладом. В связи с этим данное обстоятельство также следует учитывать при оценке приведенных цифр.

Тем не менее, в некоторых странах наблюдаются позитивные изменения. За последние 15 лет в 33 государствах доля населения, живущего в сложных условиях по критериям многомерной бедности, сократилась вдвое. Среди них также Китай и Вьетнам.

Однако проблема бедности сохраняется в основном в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

В докладе отмечается, что в Египте, Непале и Таджикистане значительно снизились как уровень бедности, так и количество страдающего от нее населения. В Анголе и Замбии наблюдалась иная картина: несмотря на снижение уровня бедности, из-за быстрого роста населения число живущих в нищете увеличилось.