Сколько людей в мире живут в условиях крайней нищеты?

Согласно докладу Программы развития ООН (ПРООН) и исследователей Оксфордского университета, в 108 развивающихся странах 1,2 миллиарда человек живут в условиях многомерной бедности. По сравнению с прошлогодним докладом этот показатель увеличился на 51,5 миллион человек.

В докладе, опубликованном 12 октября 2026 года, отмечается, что 617 миллионов человек из числа живущих в нищете — то есть более половины — составляют дети. Они лишены таких базовых потребностей, как еда, образование, чистая вода и электроэнергия.

Исследователи отметили, что отчасти этот рост связан с увеличением численности населения. В то же время менее чем за последние 15 лет в 33 странах индекс многомерной бедности сократился вдвое.

Наибольшая доля живущих в нищете приходится на регион к югу от Сахары в Африке — 616 миллионов человек. В Египте, Непале и Таджикистане как уровень бедности, так и число страдающих от нее людей значительно снизились.