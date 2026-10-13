В мире снова усилилась бедность: 1,2 миллиарда человек живут в нужде

Глобальный показатель бедности ООН вырос впервые с 2010 года. По данным Программы развития ООН, опубликованным 12 октября, число людей по всему миру, страдающих от различных проявлений бедности, достигло 1,2 миллиарда.

В докладе за 2026 год, подготовленном Программой развития ООН и исследовательским центром «Инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию» Оксфордского университета, отмечается, что число людей, живущих в крайне тяжелых условиях, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 51,5 миллиона человек.

Администратор Программы развития ООН Александр Де Крю подчеркнул, что эта тенденция должна стать серьезным предупреждением для всего мира. По его словам, за статистическими цифрами стоят жизни миллионов людей, страдающих от голода, лишенных возможности получить образование, не имеющих доступа к чистой воде и электроэнергии. Эти проблемы тесно связаны между собой и еще больше усугубляют условия жизни людей.

В докладе обращено внимание еще на одну тревожную ситуацию: более половины лиц, живущих в крайней бедности, составляют дети. В качестве одной из основных причин роста показателей Программа развития ООН указала увеличение численности населения.

В то же время при оценке данных в докладе есть важный нюанס. Новые статистические данные были получены лишь из 13 из 108 развивающихся стран, включенных в исследование. Поэтому при интерпретации некоторых результатов необходимо учитывать охват данных.

Несмотря на ухудшение общих показателей, в некоторых странах наблюдались и позитивные изменения. За последние 15 лет 33 государства смогли вдвое снизить уровень бедности. Среди них есть и шесть стран Африки к югу от Сахары. В числе стран, добившихся наиболее быстрых результатов по сокращению бедности, также отмечены Китай и Вьетнам.

Доклад показывает, что борьба с бедностью в мире по-прежнему остается актуальной. Улучшение доступа миллионов людей к продовольствию, образованию, чистой воде и электроэнергии остается одной из важнейших задач, стоящих перед международным сообществом.