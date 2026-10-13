В Пакистане сошел с рельсов поезд, есть жертвы и десятки пострадавших (видео)

·45·Мир
В Пакистане сошел с рельсов поезд, есть жертвы и десятки пострадавших (видео)

В Пакистане произошло серьезное происшествие в результате схода пассажирского поезда с рельсов. По предварительным данным местных официальных источников и экстренных служб, в результате этой страшной трагедии погибли 4 человека, еще 30 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На место происшествия оперативно были мобилизованы спасательные группы и бригады скорой медицинской помощи.

Подробности инцидента и маршрут движения

Основные известные аспекты железнодорожной катастрофы:

  • Маршрут следования: Пассажирский поезд направлялся из крупного портового города страны Карачи в город Пешавар;

  • Помощь пострадавшим: 30 пострадавшим гражданам первая медицинская помощь была оказана на месте, а те, кто находился в тяжелом состоянии, были экстренно доставлены в ближайшие больницы;

  • Спасательные и восстановительные работы: Принимаются меры по ликвидации сошедших с рельсов вагонов и возобновлению прерванного на данном направлении железнодорожного сообщения.

В настоящее время создана специальная комиссия, которая выясняет, что стало причиной схода поезда с рельсов — техническая неисправность или проблемы с железнодорожной инфраструктурой. Ожидается, что по результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация.

ПакистанПассажирский поездИз Карачи в ПешаварТехническая неисправность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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