В Гватемале 15-летняя девочка пришла в себя на собственных похоронах (видео)

В центральноамериканском государстве Гватемала произошло необычное происшествие, которое повергло участников похоронной церемонии в шок и ужас. Когда члены семьи и родственники собрались на похороны 15-летней девочки-подростка, «покойная» внезапно подала признаки жизни прямо внутри гроба и пришла в себя.

Собравшиеся на церемонии в состоянии шока вытащили девочку из гроба, а эти поразительные моменты были запечатлены очевидцами и широко разошлись в социальных сетях.

Страшная ошибка: факт смерти не был подтвержден медиками

Как выяснилось, причиной этой ситуации стало поспешное решение, принятое без заключения врачей:

Заблуждение отца: Отец девочки, не обнаружив у ребенка самостоятельных признаков жизни, таких как дыхание или пульс, посчитал ее умершей;

Похороны без осмотра врачей: Факт смерти девочки не был официально подтвержден квалифицированными врачами или сотрудниками скорой медицинской помощи;

Срочные похороны: Члены семьи, не проводя медицинского осмотра, начали подготовку к традиционной церемонии погребения и уложили девочку в гроб.

Моменты шока и спасения на церемонии

На распространившихся видеокадрах четко запечатлено, как развивались события:

Родные, увидев, что девочка зашевелилась в гробу и пришла в себя, сначала растерялись, а затем бросились спасать ее со смешанными чувствами плача и радости;

Мужчины осторожно вытащили девочку из гроба и вынесли ее, прижимая к груди;

После этого девочке, которая не полностью потеряла сознание, оказали первую помощь и срочно доставили в больницу.

Специалисты отмечают, что подобные случаи чаще всего могут встречаться в тяжелых клинических состояниях, таких как глубокая кома, летаргический сон или каталепсия, когда жизненные показатели снижаются до минимального уровня, и напоминают, что смерть человека должна официально подтверждаться исключительно путем специальных медицинских обследований.