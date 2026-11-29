В Алматы (Казахстан) 17-летняя девушка была привлечена к административной ответственности за использование нецензурной лексики во время прямого эфира в TikTok. Суд назначил ей штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 432 500 тенге. Об этом сообщает Нур.кз со ссылкой на городской департамент полиции.

Сообщается, что внимание правоохранительных органов привлекло то, что девушка публично использовала оскорбительные и непристойные слова во время своего стрима в TikTok. Полицейские обнаружили запись эфира в ходе мониторинга социальных сетей.

После этого мать несовершеннолетней была вызвана в управление полиции Наурызбайского района. В присутствии матери в отношении девушки был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства, а материалы дела направлены в суд.

Согласно решению суда, 17-летняя девушка оштрафована на 10 МРП — 432 500 тенге.

Полиция напомнила гражданам о необходимости соблюдения общественного порядка и норм этики не только на улице, но и в интернете и социальных сетях.