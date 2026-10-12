В Гватемале 15-летняя девочка ожила в гробу во время церемонии прощания (видео)

В Гватемале 15-летняя девочка по имени Юлейди пришла в себя во время церемонии прощания спустя восемь часов после того, как ее отец решил, что она скончалась. Об этом сообщил Закон.кз.

Как пишет издание, девочке стало плохо в машине по дороге в медицинский центр. Ее отец, пастор-евангелист, проверил пульс и дыхание дочери, но не заметил признаков жизни. При этом врач смерть девочки не подтверждал, и официального свидетельства о смерти выдано не было.

Родственники организовали дома церемонию прощания. Когда мать девочки склонилась над гробом, она почувствовала движение внутри. После этого близкие открыли крышку гроба и помогли девочке выбраться наружу.

«Я благодарна Богу и моим родителям за то, что осталась жива», — сказала Юлейди.

По данным зарубежных СМИ, после того как девочка пришла в сознание, она находилась дома и, как сообщается, идет на поправку. Власти Гватемалы пока не прокомментировали данный инцидент.