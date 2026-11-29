В Республике Тыва (Россия) выдвинута инициатива по увековечению памяти известного борца Ивана Хурагана. Его ученики опубликовали петицию с предложением присвоить имя наставника местному спортивному комплексу в городе Кызыл.

Иван Хураган был мастером спорта СССР по самбо, дзюдо и вольной борьбе, а также двукратным чемпионом мира среди ветеранов.

Согласно распространенным сообщениям, в 1970-х годах на одних из соревнований в Москве Хураган боролся с Владимиром Путиным, который в то время был сотрудником КГБ, и победил его всего за одну минуту.

Ученики спортсмена, скончавшегося в 2023 году, выступают с этой инициативой, чтобы признать его вклад в развитие тувинского спорта и сохранить его имя для будущих поколений.