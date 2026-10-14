Во Франции сотни супермаркетов подверглись хакерской атаке

Во Франции в ночь с 11 на 12 октября было совершено кибернападение на системы охлаждения сотен супермаркетов. В результате атаки температура в холодильниках повысилась, и тонны продуктов питания пришли в негодность.

Согласно сообщению информационного агентства AFP от 12 октября 2026 года, хакеры воспользовались возможностью удаленного управления системами охлаждения, произведенными датской компанией Данфосс. Они перевели оборудование в режим принудительной разморозки, а на некоторых устройствах температура поднялась даже до 50 градусов.

От атаки пострадали сотни магазинов сетей Интермарче и Супер У. Сообщается о проблемах и в других сетях, таких как Э.Леклерк и Каррефур. Прокуратура Франции заявила о начале расследования инцидента.

Как пишет издание Лес Нумерикуес, ущерб, нанесенный двум торговым точкам в городе Агно, оценивается в 270 тысяч евро. Общий же ущерб по стране может достичь нескольких миллионов евро.

Пока не установлено, кто стоит за атакой. В компании Данфосс заявили, что оказывают помощь пострадавшим клиентам.