В Иштыханском районе Самаркандской области необычный свадебный кортеж привлек внимание сотрудников дорожно-патрульной службы. Свадебная прогулка жениха, который вместо легковых автомобилей решил использовать для поездки за невестой колонну тракторов марки «Беларус», закончилась не так, как планировалось.

На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как группа тракторов движется по улицам махалли. Если обычно на свадьбах можно увидеть кортежи из легковых машин, то в этот раз жених выбрал нестандартные транспортные средства.

Однако данный кортеж был остановлен сотрудниками безопасности дорожного движения. По данным УБДД УВД Самаркандской области, водители тракторов нарушили правила дорожного движения, передвигаясь группой в составе свадебного кортежа.

В результате тракторы были помещены на штрафстоянку, а в отношении водителей составлены административные протоколы.

В управлении безопасности дорожного движения подчеркнули, что подобные ситуации создают серьезную угрозу безопасности участников дорожного движения. Свадьбы или другие торжественные мероприятия не могут быть основанием для несоблюдения правил дорожного движения.

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Таким образом, необычный кортеж из тракторов, организованный для того, чтобы забрать невесту, был остановлен сотрудниками ДПС, не доехав до пункта назначения.