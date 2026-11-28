В социальных сетях распространилось видео с благотворительного аукциона, прошедшего в рамках сельскохозяйственной выставки. На нем запечатлено, как одно яблоко было выставлено на торги и продано за 11 миллионов сумов.

На видео видно, что торги начались с 1 миллиона сумов. Цены, предлагаемые участниками аукциона, постепенно росли, достигнув 2, 3, 5 и 10 миллионов сумов. В итоге яблоко было продано за 11 миллионов сумов.

Сообщается, что вырученные от продажи средства будут направлены на помощь больным детям. Основная цель благотворительного аукциона заключается в поддержке детей с онкологическими заболеваниями и расширении благотворительных инициатив в обществе.

Таким образом, обычное яблоко послужило инструментом для сбора 11 миллионов сумов на благотворительность.