В Балыкчи сгорели потолок и крыша торгового магазина
Общество1 мин чтения39
В Балыкчинском районе Андижанской области произошел пожар в торговом магазине. В результате возгорания повреждены потолок и крыша помещения. Об этом сообщили в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, 27 ноября в 21:53 в систему 112 поступило сообщение о пожаре в магазине, расположенном на улице Чашма в МСГ Чинабад Балыкчинского района.
После получения сигнала пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.
В результате пожара сгорели и были повреждены потолок и крыша торгового объекта.
В настоящее время устанавливаются причина возникновения пожара и сумма материального ущерба.
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