В Балыкчинском районе Андижанской области произошел пожар в торговом магазине. В результате возгорания повреждены потолок и крыша помещения. Об этом сообщили в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, 27 ноября в 21:53 в систему 112 поступило сообщение о пожаре в магазине, расположенном на улице Чашма в МСГ Чинабад Балыкчинского района.

После получения сигнала пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

В результате пожара сгорели и были повреждены потолок и крыша торгового объекта.

В настоящее время устанавливаются причина возникновения пожара и сумма материального ущерба.