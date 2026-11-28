В социальных сетях большое внимание привлекло видео, на котором лошадь, привезённая на рынок для продажи, не отпускала своего хозяина, подталкивая его головой и пытаясь увести с рынка. Пользователи, увидевшие эти кадры, не остались равнодушными к судьбе животного и выразили желание вернуть его прежнему владельцу.

Позже стало известно, что для выкупа лошади и возвращения её прежнему хозяину начался сбор средств. Эта инициатива получила широкую поддержку в социальных сетях.

И вот, в новом видео стало известно, что нынешний владелец лошади принял решение вернуть её прежнему хозяину и передаёт животное обратно. Эта новость обрадовала многих.

В комментариях пользователи выражают радость по поводу того, что лошадь возвращается к своему хозяину, и приветствуют решение нового владельца. Многие отмечают, что он не остался равнодушным к судьбе живого существа и совершил благородный поступок.