«Если бы я пил и курил...»: Трамп рассказал о своей жизни и вредных привычках

Президент США Дональд Трамп, рассуждая о трудностях своей жизни, ежедневном политическом давлении и личных привычках, в очередной раз напомнил о своей твердой позиции в вопросах здоровья и дисциплины. Глава государства подчеркнул, что в его жизни хватает серьезных и сложных проблем, однако в их числе никогда не было вредных привычек.

Президент заявил, что за его огромными успехами в политике и большом бизнесе стоит именно принцип полного отказа от вредных привычек.

«Если бы я курил и пил — я бы сейчас здесь не сидел»

Дональд Трамп охарактеризовал свой здоровый образ жизни и свободу от вредных привычек следующим образом:

Личный выбор и решимость: «У меня есть несколько очень серьезных проблем, но курение и алкоголь в их число не входят. Я абсолютно не хочу добавлять их в список своих проблем»;

Фактор успеха: Если бы я курил и употреблял спиртные напитки, уверяю вас, меня бы здесь сейчас не было», — подчеркнул он.

Известный принцип Трампа: пожизненный отказ от вредных привычек

Позиция Трампа в отношении алкоголя, табака и других вредных веществ на протяжении всей его жизни оставалась одним из его важнейших принципов:

Семейный опыт и урок: Как неоднократно отмечал политик, преждевременная смерть его брата Фреда Трампа из-за алкогольной зависимости стала для него с юных лет огромным уроком никогда не притрагиваться к подобным веществам;

Энергия и ясный ум: Трамп показывает, что в условиях высокого уровня стресса, постоянного давления и государственного управления, требующего работы круглые сутки, стабильных результатов можно достичь только со здоровым телом и ясным мышлением.

Это заявление президента США стало напоминанием о том, что в современном мире пристрастие к вредным привычкам не решает проблему преодоления стресса и усталости, а главным фактором успеха и долголетия является именно здоровый выбор.