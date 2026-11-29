Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Лорьяном»
В рамках чемпионата Франции парижский клуб «ПСЖ» принял на своем поле «Лорьян» и одержал уверенную победу со счетом 2:0. После матча главный тренер парижан Луис Энрике поделился своими мыслями об игре команды и тактике, примененной против плотной обороны соперника. Об этом сообщает издание Фут Меркато.
«Вскрыть глубокую оборону было непросто»
Испанский специалист отметил, что напряжение в ходе встречи сохранялось до последних минут, однако его команда заслуженно победила:
«Приятно, что мы продолжаем побеждать. Мы знали, что матч будет сложным. Напряжение в игре сохранялось до последней минуты.
У каждой встречи есть свои трудности. Сегодня было непросто прессинговать соперника и вскрывать глубокую оборону. Несмотря на это, мы показали игру, достойную победы.
Когда играешь против команды, которая отлично действует в защите и оставляет очень мало свободного пространства, приходится играть в одно или два касания.
Мы могли забить и больше», — сказал Луис Энрике.
Детали встречи и следующий матч
Показатели
Официальные данные
Турнир
Чемпионат Франции (Лига 1)
Результат матча
«ПСЖ» — «Лорьян» 2:0
Вывод тренера
Против плотной и глубокой обороны соперника была показана быстрая игра в 1–2 касания, была возможность добиться более крупного счета
Следующий матч
«Тулуза» — «ПСЖ» (в гостях)
Время следующей игры
В ночь на 5 декабря, в 00:45 по ташкентскому времени
Как вы считаете, сможет ли «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике продолжить свою победную серию в выездном матче против «Тулузы»?
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