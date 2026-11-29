«Приятно, что мы продолжаем побеждать. Мы знали, что матч будет сложным. Напряжение в игре сохранялось до последней минуты.

У каждой встречи есть свои трудности. Сегодня было непросто прессинговать соперника и вскрывать глубокую оборону. Несмотря на это, мы показали игру, достойную победы.

Когда играешь против команды, которая отлично действует в защите и оставляет очень мало свободного пространства, приходится играть в одно или два касания.

Мы могли забить и больше», — сказал Луис Энрике.