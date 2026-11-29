В течение 2025 года по всему миру около 47 тысяч женщин и девочек были преднамеренно убиты своими супругами, партнерами или членами семьи. Это означает, что в среднем 129 женщин и девочек уходили из жизни каждый день, или пять — каждый час. Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном 24 ноября.

Согласно отчету, подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности и структурой «ООН-женщины», в 2025 году в мире было преднамеренно убито 78 тысяч женщин и девочек. 60 процентов из них погибли от рук близкого партнера или члена семьи. Это свидетельствует о том, что дом остается одним из самых опасных мест для женщин.

По количеству женщин, убитых близкими, на первом месте находится Африка — 22,1 тысячи человек. Далее следуют Азия (15,1 тысячи), Америка (7,4 тысячи), Европа (2,1 тысячи) и Океания (300 человек). Самый высокий показатель по отношению к численности населения также зафиксирован в Африке.

В отчете подчеркивается, что такие убийства часто происходят после длительного периода насилия, угроз и притеснений. Также отмечается, что показатели убийств женщин в Америке и Европе снизились незначительно по сравнению с общим числом случаев убийств.

Стоит отметить, что, хотя показатель в 47 тысяч человек в 2025 году ниже, чем 50 тысяч в 2024 году, ООН подчеркивает, что это не следует расценивать как признак снижения уровня насилия. Разница в основном связана с улучшением возможностей сбора данных в странах.