Видеоролики, на которых запечатлены козлы, карабкающиеся по стене плотины Чингино в итальянских Альпах, привлекают всеобщее внимание. На них видно, как альпийские козлы свободно перемещаются по отвесной бетонной стене высотой около 50 метров.

Интересно, что животные оказываются в этом опасном месте не случайно. Их главная цель — слизать соль и минералы, скопившиеся между камнями и строительными материалами плотины. Эти вещества являются важным источником необходимых для организма животных микроэлементов.

Способность козлов сохранять равновесие на такой крутой поверхности связана с уникальным строением их копыт. Копыта разделены на две части, каждая из которых может двигаться независимо. Внешняя часть копыта твердая, а внутренняя — мягкая и обладает хорошим сцеплением. Это позволяет им крепко опираться на малейшие выступы и трещины в камнях.

Кроме того, важную роль в таких подъемах играют сильные ноги и врожденная способность отлично держать равновесие.

Специалисты отмечают, что альпийские козлы приспособлены к передвижению по крутым горным склонам. Поэтому для них подъем по стене плотины, используя узкие точки опоры, является естественным поведением.