Американский фигурист Илья Малинин, чьи родители выступали на международных соревнованиях за Узбекистан, установил новый мировой рекорд в короткой программе. На этапе Гран-при в Токио он набрал 114,81 балла, превзойдя предыдущий результат. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ИСУ).

27 ноября в столице Японии Токио Малинин представил короткую программу на турнире НХК Трофй. Его выступление было оценено судьями в 114,81 балла. Это на 0,84 балла выше предыдущего высшего достижения в короткой программе.