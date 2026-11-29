Илья Малинин установил мировой рекорд в короткой программе среди фигуристов
Американский фигурист Илья Малинин, чьи родители выступали на международных соревнованиях за Узбекистан, установил новый мировой рекорд в короткой программе. На этапе Гран-при в Токио он набрал 114,81 балла, превзойдя предыдущий результат. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ИСУ).
27 ноября в столице Японии Токио Малинин представил короткую программу на турнире НХК Трофй. Его выступление было оценено судьями в 114,81 балла. Это на 0,84 балла выше предыдущего высшего достижения в короткой программе.
До этого мировой рекорд принадлежал американцу Нейтану Чену. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине он набрал 113,97 балла за короткую программу.
Для справки, родители Ильи Малинина — Татьяна Малинина и Роман Скорняков — также были профессиональными фигуристами. Они представляли Узбекистан на зимних Олимпийских играх 1998 и 2002 годов. В настоящее время они работают тренерами своего сына.
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