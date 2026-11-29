Леопард по имени Пан Баобао, живущий в зоопарке китайской провинции Сычуань и ставший знаменитым благодаря своему сходству с персонажем мультфильма «Зверополис» Когтяузером, был освобожден от диеты. Из-за преклонного возраста животного теперь приоритетом является не снижение веса, а поддержание его здоровья и качества жизни. Об этом сообщает агентство AFP.

18–19-летний Пан Баобао обрел популярность в 2024 году благодаря видео, распространившимся в социальных сетях. Его округлый живот и телосложение сравнивали с полицейским Когтяузером из мультфильма «Зверополис». Популярность леопарда также привела к увеличению числа посетителей зоопарка.

После этого администрация зоопарка расширила его вольер и посадила животное на диету для снижения веса. Поначалу Пан Баобао значительно похудел, однако поддерживать вес в течение долгого времени оказалось сложно.

По словам сотрудников зоопарка, из-за старости леопарду стало трудно сбрасывать вес. Учитывая его возраст, принудительное похудение может нанести вред здоровью. Поэтому теперь главная цель — не снижение веса, а поддержание хорошего самочувствия и создание комфортных условий.

Сейчас Пан Баобао питается по плану, составленному ветеринарами: ежедневно он съедает около 450 граммов говядины и дополнительно куриное мясо. Он обеспечен достаточным и питательным рационом.

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Сотрудники зоопарка не только расширили вольер леопарда, но и предоставили ему специальные игрушки для повышения физической активности. Теперь важнее всего, чтобы его вес оставался стабильным, а сам он чувствовал себя здоровым и счастливым.