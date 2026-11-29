В Алматы (Казахстан) завершились решающие матчи пятого тура группового этапа 21-го чемпионата Азии по гандболу среди женщин. Женская сборная Узбекистана, участвующая в турнире, одержала вторую победу подряд.

Напряженная борьба и путевка в плей-офф

После крупной победы над Австралией (36:20) наши соотечественницы в заключительном матче группы встретились с мастерами ручного мяча из Индии и в упорной борьбе одержали победу со счетом 28:26 (в этой встрече Севара Сапарбаева стала лучшим бомбардиром нашей команды, забив 7 голов).

Напомним, что в первых двух матчах турнира наши девушки уступили гранду континента — Республике Корея (11:43) и хозяйкам площадки — Казахстану (29:32). Несмотря на это, две победы подряд позволили нашим представительницам занять 3-е место в группе и выйти в стадию плей-офф.