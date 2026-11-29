Узбекские гандболистки победили Индию на чемпионате Азии и вышли в четвертьфинал
В Алматы (Казахстан) завершились решающие матчи пятого тура группового этапа 21-го чемпионата Азии по гандболу среди женщин. Женская сборная Узбекистана, участвующая в турнире, одержала вторую победу подряд.
Напряженная борьба и путевка в плей-офф
После крупной победы над Австралией (36:20) наши соотечественницы в заключительном матче группы встретились с мастерами ручного мяча из Индии и в упорной борьбе одержали победу со счетом 28:26 (в этой встрече Севара Сапарбаева стала лучшим бомбардиром нашей команды, забив 7 голов).
Напомним, что в первых двух матчах турнира наши девушки уступили гранду континента — Республике Корея (11:43) и хозяйкам площадки — Казахстану (29:32). Несмотря на это, две победы подряд позволили нашим представительницам занять 3-е место в группе и выйти в стадию плей-офф.
Следующий этап и соперник по четвертьфиналу
Сегодня, 29 ноября, на чемпионате Азии объявлен день отдыха. С завтрашнего дня, 30 ноября, стартуют решающие матчи плей-офф (четвертьфинал) турнира. Сборная Узбекистана поборется за путевку в полуфинал и билет на чемпионат мира 2027 года против сборной Китая.
Результаты сборной Узбекистана на групповом этапе
Тур / Дата
Встреча
Счет
Результат
1-й тур (23 ноября)
Узбекистан — Республика Корея
11:43
Поражение
3-й тур (26 ноября)
Казахстан — Узбекистан
32:29
Поражение
4-й тур (27 ноября)
Узбекистан — Австралия
36:20
Победа
5-й тур (28 ноября)
Узбекистан — Индия
28:26
Победа
Четвертьфинал (30 ноября)
Китай — Узбекистан
—
Состоится завтра
Как вы считаете, сможет ли женская сборная Узбекистана, получившая психологическое преимущество после двух побед подряд, преодолеть барьер в лице Китая в завтрашнем четвертьфинале и выйти в полуфинал?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью со своими близкими, которые поддерживают наших гандболисток, достойно защищающих честь страны на чемпионате Азии в Алматы!
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