Женщина, увлекавшаяся загаром с подругами, скончалась от рака кожи

·59·Мир
Женщина, увлекавшаяся загаром с подругами, скончалась от рака кожи

30-летняя Челси Тантум, жившая в английском городе Манчестер, скончалась от меланомы — опасной формы рака кожи. С 15-летнего возраста она соревновалась с подругами в том, чья кожа будет темнее, и регулярно пользовалась услугами солярия.

Диагноз «меланома» был поставлен Челси в 28 лет. К тому времени болезнь уже распространилась на позвоночник, легкие, печень и другие органы. Позже рак перешел и на ее головной мозг.

По словам женщины, когда она ходила в солярии в несовершеннолетнем возрасте, у нее не требовали документ, удостоверяющий личность. Она продолжала регулярно пользоваться этой услугой и в последующие годы.

После выявления болезни Челси поставила перед собой цель предупредить общественность об опасных последствиях солярия. Она призвала внедрить систему обязательного предъявления документов, удостоверяющих личность, чтобы предотвратить допуск несовершеннолетних в солярии.

Кроме того, Челси удалось собрать более 4 тысяч фунтов стерлингов для организации Меланома Фокус, поддерживающей людей, больных меланомой.

Она ушла из жизни 30 сентября 2026 года. Родные отмечают, что, несмотря на борьбу с тяжелой болезнью, Челси до последних дней стремилась помогать другим и предупреждать людей об опасности.

Челси ТантумМанчестерMelanoma Focusопасности соляриев
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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