После завершения матча в рамках Лиги чемпионов Азии против саудовского клуба «Аль-Наср» (1:3) хорватский нападающий ферганского «Нефтчи» Стипе Перица опубликовал на своей странице в социальных сетях совместную фотографию с легендой мирового футбола Криштиану Роналду.

Оригинальный и шутливый комментарий футболиста к снимку заслужил похвалу любителей футбола и вызвал широкое обсуждение в сети.

«Мы забили на двоих больше 1000 голов»

Хорватский футболист сравнил свою статистику с бомбардиром из Португалии в шутливой форме:

Знаменитая шутливая цитата: Перица подписал фото с Роналду фразой «Мы забили на двоих больше 1000 голов»;

Разница в статистике: Конечно, абсолютное большинство этих цифр (более 900 голов) приходится на долю Криштиану Роналду, который продолжает бить рекорды по ходу своей карьеры, однако такая самоирония и искренний подход Перицы вызвали большой интерес у болельщиков.

От «Удинезе» до Узбекистана: результативность Стипе Перицы в «Нефтчи»

Хорватский нападающий проводит важный этап своей карьеры в ферганской команде:

Европейский опыт: В свое время выступавший на высоком уровне в составе представителя итальянской Серии А — клуба «Удинезе», Стипе Перица сегодня активно играет в чемпионате Узбекистана;

Эффективность в сезоне: По данным, опытный легионер в текущем сезоне забил в составе «Нефтчи» в общей сложности 16 голов во всех турнирах, успев стать главным атакующим оружием и одним из лидеров команды.

Соперничество со звездами мирового уровня на международной арене и такие теплые моменты служат ярким событием не только для самих футболистов, но и для узнаваемости узбекского футбола на международной арене.