В Париже блогера приговорили к тюремному заключению за запугивание людей шприцем

·45·Мир
В Париже блогера приговорили к тюремному заключению за запугивание людей шприцем

Французский ТикТок-блогер был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за то, что пугал прохожих на улицах Парижа, имитируя уколы пустым шприцем. Его видео, распространившиеся в социальных сетях, вызвали широкий общественный резонанс.

Блогер, известный под псевдонимом Амин Мохито (настоящее имя Илан М.), прославился после публикации видео, на которых он пытался «уколоть» случайных прохожих на улицах Парижа. Эти инциденты происходили в период, когда в обществе усилился реальный страх перед нападениями с использованием шприцев.

Блогеру было предъявлено обвинение в «насилии с применением предмета в качестве оружия, не повлекшем утрату трудоспособности». Несмотря на это, он пытался оправдать свои действия, заявив, что не хотел никому причинить вреда. По его словам, он видел подобные пранки в видеороликах из других стран, включая Испанию и Португалию, и повторил их ради популярности.

Однако представители прокуратуры заявили, что эти «шутки» нанесли серьезную психологическую травму некоторым пострадавшим. Некоторым из них даже пришлось обратиться в больницу для проверки состояния здоровья.

«Думал о себе, а не о других»

Илан М. выразил сожаление о содеянном во время судебного заседания. Он признал, что подражал видео, увиденным в интернете, и не задумывался о том, насколько тяжело эти действия могут отразиться на окружающих.

«Мне пришла в голову ужасная идея повторить такие шутки, подражая тому, что я видел в интернете, в Испании и Португалии. Я не думал, что это может причинить вред людям. В этом была моя ошибка — я не думал о других, я думал только о себе», — сказал Илан М. в суде.

Прокуратура подтвердила, что во время действий блогера никого на самом деле не кололи. 27-летний мужчина не снимал защитный колпачок со шприца. Однако, по мнению обвинения, независимо от того, совершал ли он это намеренно или не осознавая последствий, он создал атмосферу страха, провоцирующую нападения на незнакомых людей.

Многие пострадавшие от этих пранков получили психологическую травму. Один из них сравнил свои ощущения в момент, когда подумал, что заразился вирусом, с «кошмарным сном».

Суд оценил действия блогера как серьезные

Адвокат Амина Мохито просил суд о снисхождении к своему подзащитному. Однако судья пришел к выводу, что действия блогера способствовали нагнетанию атмосферы страха в обществе. Примечательно, что количество официальных жалоб в полицию по поводу его действий было невелико.

Согласно решению суда, Илан М. был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения. Шесть месяцев из этого срока он проведет в тюрьме, а остальные шесть месяцев — условно.

Этот случай показал, что шутки, сделанные ради привлечения внимания в социальных сетях, могут привести к серьезным последствиям. Особенно если действия, угрожающие жизни и безопасности людей, не могут восприниматься просто как развлекательный контент.

ПарижАмин МожитоИспанияПортугалияTikTok
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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