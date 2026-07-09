Нани обратился к Роналду после тяжелого поражения: дело не только в результате

·43·Спорт
Нани обратился к Роналду после тяжелого поражения: дело не только в результате

Португалия завершила ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала. После поражения от Испании со счетом 0:1 основное внимание вновь приковано к Криштиану Роналду и его будущему в национальной сборной.

В такой ситуации бывший полузащитник сборной Португалии Нани направил трогательное послание своему экс-партнеру по команде.

Тяжелый финал для Португалии

Сборная Португалии уступила Испании с минимальным счетом в 1/8 финала ЧМ-2026.

После этого результата команда завершила свое выступление на турнире. Для Криштиану Роналду это поражение стало особенно болезненным, ведь он долгие годы был главным символом португальской сборной.

Нани напомнил о наследии Роналду

Нани обратился к Роналду на своей странице в социальных сетях, особо отметив его роль в национальной команде и футболе в целом.

«Твое наследие в сборной и в футболе говорит само за себя. Никакой результат не сможет стереть историю и незабываемые моменты, которые ты создал», — написал Нани.

По его мнению, одна игра или одно поражение не могут обесценить все то, что Роналду сделал для португальского футбола.

«Я знаю, сколько жертв ты принес ради этой футболки»

Нани много лет выступал вместе с Роналду в национальной команде. Поэтому он подчеркнул, что хорошо знает, что значит футболка сборной Португалии для Роналду.

«Криш, мне посчастливилось пережить многие из этих моментов вместе с тобой, и я знаю, сколько жертв ты принес ради этой футболки», — сказал он.

Эти слова показывают, что путь Роналду в сборной связан не только с голами и рекордами, но и с полной самоотдачей.

Поддержка команды

В своем обращении Нани поддержал не только Роналду, но и всю сборную Португалии.

«Эта команда заслуживает уважения, поддержки и веры», — написал бывший полузащитник.

Он подчеркнул, что каждый футболист, защищающий честь Португалии, осознает эту ответственность.

Еще один тяжелый момент для Роналду

Криштиану Роналду считается одной из величайших фигур в истории португальского футбола. Однако после поражения на ЧМ-2026 его будущее в национальной команде вновь стало предметом обсуждений.

Послание Нани стало напоминанием о том, что многолетнюю историю, победы и самоотдачу нельзя измерять лишь одним результатом.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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