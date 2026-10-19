Мужчина попал в больницу после того, как съел 3 килограмма желейных конфет за три дня

В Великобритании 33-летний водитель грузовика был экстренно госпитализирован после того, как за короткий промежуток времени съел огромное количество желейных конфет. Его доставили в больницу с сильными болями в животе и другими серьезными симптомами.

Натан Римингтон из Йоркшира из-за любви к желейным сладостям заказал на Amazon 3-килограммовую банку конфет Харибо Кола Jelly. Мужчина съел сладости общей энергетической ценностью 10 461 килокалория всего за три дня.

Вскоре у него начались сильные боли в животе, повышенное потоотделение, скачки артериального давления и озноб. Сначала врачи подозревали пищевое отравление, но дополнительные обследования показали, что уровень желатина в пищеварительной системе значительно превышает норму. В результате Натану поставили диагноз «острый дивертикулит».

Что такое дивертикулит?

Дивертикулит — это заболевание, связанное с воспалением или инфицированием мелких выпячиваний в стенке толстой кишки. Одним из основных симптомов является сильная и продолжительная боль в нижней левой части живота. Также могут наблюдаться лихорадка, озноб, расстройство пищеварения и рвота.

В тяжелых случаях возможны опасные осложнения, такие как перфорация стенки кишечника и перитонит. У некоторых пациентов в стуле также появляется кровь или слизь.

Мужчина провел в больнице шесть дней

Врачи временно запретили Натану принимать пищу и питье перорально и начали внутривенное введение жидкостей. Из-за высокой температуры и сильных болей в животе он шесть дней находился в отделении интенсивной терапии.

К счастью, мужчина полностью выздоровел. Однако после этого случая он, вероятно, надолго откажется от желейных конфет.

Этот инцидент напоминает о том, что чрезмерное употребление сладостей может нанести вред здоровью. При появлении таких симптомов, как сильная или продолжительная боль в животе, лихорадка и рвота, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.