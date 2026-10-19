Младенец, который едва появившись на свет включил режим «отдыха» и покорил интернет (видео)

·110·Мир
Младенец, который едва появившись на свет включил режим «отдыха» и покорил интернет (видео)

В социальных сетях первые секунды жизни новорожденных обычно ассоциируются с плачем, криками и суетой врачей. Однако видео, снятое в Египте и за короткое время завоевавшее симпатии миллионов зрителей, показало совершенно другую картину.

Несмотря на то, что с момента рождения прошло всего несколько минут, крошечный малыш, лежащий в крайне беззаботном и расслабленном состоянии, словно абсолютно равнодушный к мирским заботам, стал новой звездой интернета.

«Руки за голову»: Высшая степень релакса

Кадры, снятые в больнице, поражают людей необычным положением новорожденного гостя:

  • Уникальная поза: Младенец не плачет и не капризничает, как это обычно бывает, а спокойно спит, заложив обе руки за голову, точно человек на отдыхе у моря;

  • Равнодушие к процедурам: Хотя врач или медработник проверяет его сердцебиение стетоскопом, прикасается к нему и проводит необходимые медицинские манипуляции, малыш даже не хочет открывать глаза, на его лице отражаются бесконечное умиротворение и безмятежная улыбка;

  • Крепкий сон: Несмотря на то, что ножки и область пуповины ребенка еще только недавно обработаны, он продолжает сладко спать, не нарушая свою «зону комфорта».

Забавные и полные восхищения комментарии интернет-пользователей

Видео быстро распространилось, и под ним появились тысячи веселых комментариев:

  • «Он уже постиг жизнь»: Многие комментаторы пошутили: «Этот малыш словно понял всю философию жизни сразу после рождения», «Я тоже хотел бы быть в жизни таким же беззаботным и спокойным, как этот младенец»;

  • «Уже устал»: Другая группа пользователей оставила такие комментарии: «Он сразу после рождения включил режим отдыха на всю жизнь», «Лежит так, будто говорит: самый сложный этап — появиться на свет — я преодолел, теперь можно спокойно поспать».

Это естественное и невинное состояние «релакса» крошечного человека стало настоящим источником позитива и улыбок для пользователей интернета, уставших от повседневных забот и стрессов.

ЕгипетБольницаНоворожденныйВидео
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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