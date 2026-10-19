Спасатель, прижавший к груди младенца посреди наводнения, сорвал овации (видео)

·79·Мир
Спасатель, прижавший к груди младенца посреди наводнения, сорвал овации (видео)

В турецкой провинции Сакарья действия спасателей, переправивших младенца в безопасную зону с помощью канатной системы во время наводнения, вызвали признание интернет-пользователей. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Инцидент произошел в районе Сапанджа после того, как в результате сильных дождей вышла из берегов река, и семья оказалась заблокирована в бунгало. Спасатели установили канатную систему и эвакуировали в безопасное место в общей сложности восемь человек, включая младенца, ребенка и двух женщин.

В ходе спасательной операции сотрудник, прижавший младенца к груди, заметив, что тот проснулся и начал плакать, попытался успокоить его и снова убаюкать. Проявленная им к ребенку забота попала на видео и привлекла внимание множества людей.

Спасателям удалось успешно завершить эту сложную операцию и вывести семью в безопасное место. Проявленная о малыше забота в очередной раз продемонстрировала, что даже в опасной ситуации человечность и милосердие не забываются.

СакарьяАнадолуСапанджаспасатели
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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